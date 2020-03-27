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Posted 27 марта 2020,, 09:53

Published 27 марта 2020,, 09:53

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Режим работы отделений Сбербанка в выходную неделю

27 марта 2020, 09:53
Сбербанк опубликовал график работы своих отделений по стране в период выходной недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года, объявленной Президентом России Владимиром Путиным.

Офисы ПАО Сбербанк будут работать по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Так, утвержден следующий график работы офисов Сбербанка по обслуживанию физических и юридических лиц:

  • 28 марта 2020 года, в субботу, все отделения банка будут работать по режиму стандартного рабочего дня;
  • 29 марта 2020 года, в воскресенье, офисы банка будут работать по стандартному режиму воскресенья;
  • с 30 марта по 5 апреля будут работать дежурные офисы банка по режиму стандартного рабочего дня.

В Омской области это 16 отделений банка. В Омске продолжат работу 12 отделений, расположенных по адресам: ул. М. Жукова, 4 корп. 1, ул. Красный Путь, 111, ул. Дианова, 7 корп. 1, пр. Космический, 18Д, ул. Химиков, 2, пр. Сибирский, 12, ул. Конева, 20/1, ул. Багратиона, 2, ул. Маркса, 64, ул. Гуртьева, 37/1, ул. Олега Кошевого, 21 корп. 1, ул. Заозерная, 26. В области будут работать отделения в Таре (ул. Спасская, 47), Исилькуле (ул. Коммунистическая, 14), Русской Поляне (ул. Ленина, 64), Черлаке (ул. Ленина, 95).

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);

8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ (бесплатно)).

В период выходной недели сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном режиме.

Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно, без применения штрафных санкций.

Тем не менее Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления. Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация.

Лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015.

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