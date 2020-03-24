«Росводоканал Омск»: передавайте показания приборов учета дистанционно

Posted 24 марта 2020,, 04:43
Published 24 марта 2020,, 04:43
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сделать это заочно клиенты предприятия могут через официальный сайт водоканала без регистрации, с помощью личного кабинета https://abon.omskvodokanal.ru/ и по телефону, а также с помощью SMS-сообщения. Это одни из самых простых и доступных способов для горожан.
Потребители, которые по разным причинам не пользуются Интернетом, могут надиктовать актуальные данные роботу. По номеру 39-51-00 показания примут круглосуточно. Абоненту необходимо четко назвать номер лицевого счёта, номера приборов учёта и их показания, следуя указаниям автоответчика. В феврале омичи воспользовались таким удалённым способом почти 2,5 тысячи раз, что на 11 % больше, чем в январе текущего года.
Отправлять SMS на номер мобильного телефона 8-903-767-28-90 можно также в любое время суток. Перед отправкой необходимо указать через пробел номер лицевого счета, номер счетчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания.
Ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, с 8:00 до 20:00 часов показания приборов учета принимают операторы водоканала по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777.
«Мы настоятельно рекомендуем омичам воспользоваться дистанционными способами для передачи показаний и решения других вопросов. Заочные способы давно вошли в нашу жизнь и стали осознанным выбором многих потребителей. Для тех, кто еще не попробовал такие способы, сейчас самое актуальное время перейти на современные формы взаимодействия», - рассказывает коммерческий директор АО «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская.
На сегодняшний день «Росводоканал Омск» предлагает жителям города 11 способов передачи данных приборов учета, семь из которых предназначены для дистанционного пользования.
Напоминаем, что переданные до 25 числа (включительно) показания приборов учета будут отражены в квитанциях за март, потребители получат их в первой декаде апреля. Показания, поступившие в последние дни месяца, компания укажет в платежных документах за апрель.
Способы передачи данных:
— через автоматический приём голосовых данных или путём ввода данных на клавиатуре смартфона по номеру 39-51-00 (круглосуточно);
— указать в квитанции омского водоканала (данные вписываются в специальные графы в квитанции);
— по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трех строчках номер лицевого счёта, номер счетчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;
— посредством SMS на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счета, номер счетчика холодной воды, его показания, номер счетчика горячей воды, его показания;
— в терминалах АО «ОмскВодоканал», ул. Маяковского, д. 2, ул. Конева, д. 14, ул. Кирова, д. 49/2, ул. Малунцева, д. 30;
— по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;
— при посещении офисов обслуживания населения (ул. Маяковского, д. 2, ул. Кирова, 49/2, ул. Малунцева, д. 30, офисы в микрорайоне Береговом по адресу: Комсомольский проспект, д. 13 и в Крутой горке по адресу: ул. Российская, д. 13);
— в пунктах приема Фрисби.