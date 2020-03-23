Mail.ru Group инвестирует в кампанию о важности пребывания дома для борьбы с вирусом

«Каждый из нас может оказать посильную помощь в борьбе с распространением COVID-19, оставаясь дома и избегая ненужных контактов. С этим призывом сегодня выходят не только официальные организации, но и сами работники медицинских учреждений, принимающие на себя основной удар. Мы понимаем, что справиться с постоянным пребыванием в четырех стенах гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Оно может стать для людей дополнительным источником стресса и психологического дискомфорта в этой и без того непростой ситуации. Мы хотим оказать поддержку всему сообществу в эти дни, поблагодарить за решительность и немного скрасить пребывание людей в условиях карантина. Мы призываем все компании, издающие игры в России, присоединиться к нашей инициативе».Кампанию уже поддержал стратегический партнёр Mail.ru Group — Федерация компьютерного спорта России. Для всех поклонников киберспорта организована серия бесплатных соревнований по популярным дисциплинам с общим призовым фондом более двух миллионов рублей. Ежедневные онлайн-турниры #ИграемДома начнутся 28 марта, при этом расписание матчей составлено таким образом, чтобы не мешать удаленной работе или дистанционному обучению.