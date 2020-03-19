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Posted 19 марта 2020,, 08:35

Published 19 марта 2020,, 08:35

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

ВК и ОК в период коронавируса порадуют пользователей подпиской на музыку

19 марта 2020, 08:35
ВКонтакте и Одноклассники решили поддержать пользователей в период коронавируса и сделали подписку на музыку максимально доступной.

Пользователи VK смогут подключить трёхмесячную подписку за 1 рубль. Для этого нужно оформить её по ссылке: vk.com/offermusic#trialoffer. В ближайшее время предложение станет доступно для всех новых подписчиков единой музыкальной экосистемы ВКонтакте, BOOM и OK.

В Одноклассниках при оформлении подписки на музыку на всех платформах пользователи в течение трёх месяцев будут получать за неё 100%-й кешбэк в виде ОКов — виртуальной валюты соцсети. С помощью неё, например, можно расплачиваться за покупки в мобильных и десктопных играх на платформе ОК.

Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте:

«В дни, когда из-за риска для здоровья лучше не выходить на улицу, особенно важно поддерживать боевой настрой. Многим это помогает сделать музыка — поэтому мы решили сделать трёхмесячную подписку максимально доступной. Надеемся, любимые треки скрасят карантин и подбодрят».

Подписка на музыку в VK и Одноклассниках позволяет слушать треки без рекламы, сколько угодно в фоновом режиме, а также офлайн — с помощью приложения BOOM. В единой музыкальной экосистеме Mail.ru Group сейчас свыше 3,1 млн активных платных подписчиков.

Ранее ВКонтакте запустила ленту с новостями о коронавирусе от проверенных источников (vk.com/feed/coronavirus), совместно с ВОЗ подготовила статью о коронавирусе, а вместе с художниками из программы VK Talents — комиксы с рекомендациями, как защитить себя.

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