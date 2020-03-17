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Posted 17 марта 2020,, 13:25

Published 17 марта 2020,, 13:25

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

ВКонтакте запускает ленту с новостями о коронавирусе от проверенных источников

17 марта 2020, 13:25
ВКонтакте запускает отдельную новостную ленту для записей о коронавирусе.

В неё попадают публикации только от проверенных источников: сообществ медиапроектов, ответственных ведомств и НКО. В ленте пользователи найдут не только актуальную информацию о COVID-19, но и подборки скидок в онлайн-сервисах, а также идеи, как провести карантин с пользой.

В мобильном приложении для iOS и Android лента с новостями о COVID-19 расположится вместе с другими тематическими лентами — в разделе «Интересное». Чтобы найти ленту в десктопной версии, нужно открыть «Новости» и кликнуть на пункт «Коронавирус» в меню справа. Также лента открывается по прямой ссылке: vk.com/feed/coronavirus

Лента станет доступна всем пользователям в ближайшее время.

Ранее ВКонтакте совместно с ВОЗ подготовил статью о коронавирусе. Статья рассказывает о его симптомах, способах передачи COVID-19, методах защиты и мифах о болезни: vk.com/@team-vs-coronavirus

Также художники из программы VK Talents подготовили комиксы с рекомендациями, как защитить себя. Персонажи советуют мыть руки и не трогать лицо, держаться подальше от людей, которые болезненно выглядят, а также кашлять и чихать в локоть или салфетку: vk.com/wall-76477496_133771

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