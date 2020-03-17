ВКонтакте запускает ленту с новостями о коронавирусе от проверенных источников

В неё попадают публикации только от проверенных источников: сообществ медиапроектов, ответственных ведомств и НКО. В ленте пользователи найдут не только актуальную информацию о COVID-19, но и подборки скидок в онлайн-сервисах, а также идеи, как провести карантин с пользой.