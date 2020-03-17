В ОмГМУ студентам запретили покидать общежития под угрозой отчисления

Posted 17 марта 2020,, 05:44
Published 17 марта 2020,, 05:44
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На сайте ОмГМУ опубликован приказ руководства университета от 16 марта о переводе всех студентов вуза на дистанционную форму обучения в рамках предупреждения распространения коронавируса. Удаленный режим работы студентов продлится с 17 по 29 марта включительно.
Сообщение об удаленной форме обучения для студентов было продублировано в группе «ВКонтакте» «Подслушано ОмГМУ». В комментарии под постом пришел проректор по медицинской деятельности и региональному здравоохранению, профессор кафедры факультетской терапии университета Николай Николаев.
«Важно! Любые поездки студентов запрещаются! Выезд из общежитий домой запрещен! Комендантам поручен ежедневный контроль наличия обучающихся. Обучающиеся, самовольно покинувшие места проживания, будут отчислены за утрату связи с университетом», — написал Николаев.
По его словам, дистанционная форма обучения предполагает, что студенты не должны менять место жительства, иначе будут отчислены. Отдельное распоряжение Николаев пообещал издать сегодня, 17 марта.
По словам проректора, даже если студент покинул общежитие вчера, 16 марта, он все равно будет отчислен.
«Конечно, можно уехать. И быть отчисленным послезавтра. Поясняю: у нас не карантин, а изменение формы обучения. Учебный процесс не прекращается. Кроме того, ординаторы, студенты старших курсов и фельдшеры при необходимости могут быть привлечены к особым формам деятельности», — пояснил Николаев.
Что это за особые формы деятельности, Николаев не пояснил.
Редакция Города55 связалась с ректоратом университета, где информацию о том, что в вузе уже действует пока еще негласный запрет на выезд студентов из общежития, подтвердили, приняв корреспондента за студента.
«Сидите пока на месте. Официально решение еще не принималось, сегодня будет заседание с участием проректора, будет официальный документ», — пояснили в университете.
Напомним, В Омске руководство пяти университетов вчера, 16 марта, приняло решение перейти на дистанционную форму обучения. Студенты будут заниматься на информационных площадках вузов онлайн.