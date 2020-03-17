В ОмГМУ студентам запретили покидать общежития под угрозой отчисления

«Конечно, можно уехать. И быть отчисленным послезавтра. Поясняю: у нас не карантин, а изменение формы обучения. Учебный процесс не прекращается. Кроме того, ординаторы, студенты старших курсов и фельдшеры при необходимости могут быть привлечены к особым формам деятельности», — пояснил Николаев.