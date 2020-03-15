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Posted 15 марта 2020,, 09:12

Published 15 марта 2020,, 09:12

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Стало известно новое место работы отставного омского министра Марыгина

15 марта 2020, 09:12
Вадим Марыгин числится заместителем генерального директора по развитию в НИЦ "Строительство". Информация о новом сотруднике появилась на официальном сайте научного центра.

Напомним, министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Вадим Марыгин объявил об отставке и сообщил, что после ухода он переедет из Омска в Москву. Вскоре на сайте московского научно-исследовательского центра появилась информация о новом работнике.

АО «НИЦ «Строительство» находится в столице и является научно-техническим лидером строительного комплекса России. В центре реализуются комплексные работы по фундаментальным, поисковым и прикладным научным исследованиям и опытно-конструкторские разработки в строительной отрасли.

Омское министерство Вадим Марыгин возглавлял с 1 июля 2019 года. До этого занимал должность заместителя министра строительства Омской области до момента разделения ведомства на Минстрой и Минэнерго.

Отметим, что перед отставкой Вадим Марыгин на своей странице в «Инстаграм» написал, что будет с теплотой вспоминать Омскую область, и благодарен местным властям за совместную работу.

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