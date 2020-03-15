Стало известно новое место работы отставного омского министра Марыгина

Posted 15 марта 2020,, 09:12
Published 15 марта 2020,, 09:12
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Напомним, министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Вадим Марыгин объявил об отставке и сообщил, что после ухода он переедет из Омска в Москву. Вскоре на сайте московского научно-исследовательского центра появилась информация о новом работнике.
АО «НИЦ «Строительство» находится в столице и является научно-техническим лидером строительного комплекса России. В центре реализуются комплексные работы по фундаментальным, поисковым и прикладным научным исследованиям и опытно-конструкторские разработки в строительной отрасли.
Омское министерство Вадим Марыгин возглавлял с 1 июля 2019 года. До этого занимал должность заместителя министра строительства Омской области до момента разделения ведомства на Минстрой и Минэнерго.
Отметим, что перед отставкой Вадим Марыгин на своей странице в «Инстаграм» написал, что будет с теплотой вспоминать Омскую область, и благодарен местным властям за совместную работу.