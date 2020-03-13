Омская область оказалась последней в рейтинге безопасности российских дорог

Posted 13 марта 2020,, 13:05
Published 13 марта 2020,, 13:05
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В рейтинге, помимо состояния дорог, учитывались протяженность магистралей и размер автопарка на тысячу человек. Список регионов разделен на «зеленую», «желтую» и «красную» зоны — по количеству ДТП, погибших в авариях и по качеству автодорог.
Больше всего баллов набрала и ниже всего в рейтинге оказалась Омская область. По подсчетам МОЦ, в 2019 году здесь случилось 4 002 аварии из-за неудовлетворительного качества дорог, раненых в ДТП было 4 994 (самый высокий показатель по стране), погибло же в авариях 142 человека. Отмечается, что в прошлом году регион был на две строчки выше.
Первое место в рейтинге четвертый год подряд занимает соседняя Томская область. Здесь за год почти на 20% сократилось число погибших в автоавариях — всего 24 человека за весь 2019 год. Из-за неровных дорог в регионе случилось 444 аварии. Это почти в 10 раз меньше, чем в Омске.
Отметим, что в региональном ГИБДД недавно отчитались о снижении количества аварий на дорогах на 2.8%. Несмотря на это, Омская область чаще появляется в антирейтингах аварийности в России.