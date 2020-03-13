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Posted 13 марта 2020,, 13:05

Published 13 марта 2020,, 13:05

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омская область оказалась последней в рейтинге безопасности российских дорог

13 марта 2020, 13:05
Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» обнародовал рейтинг безопасности магистралей в стране. В перечень вошел 51 регион с населением более 1 млн человек, и в Омской области оказалось больше всего аварий из-за плохих дорог.

В рейтинге, помимо состояния дорог, учитывались протяженность магистралей и размер автопарка на тысячу человек. Список регионов разделен на «зеленую», «желтую» и «красную» зоны — по количеству ДТП, погибших в авариях и по качеству автодорог.

Больше всего баллов набрала и ниже всего в рейтинге оказалась Омская область. По подсчетам МОЦ, в 2019 году здесь случилось 4 002 аварии из-за неудовлетворительного качества дорог, раненых в ДТП было 4 994 (самый высокий показатель по стране), погибло же в авариях 142 человека. Отмечается, что в прошлом году регион был на две строчки выше.

Первое место в рейтинге четвертый год подряд занимает соседняя Томская область. Здесь за год почти на 20% сократилось число погибших в автоавариях — всего 24 человека за весь 2019 год. Из-за неровных дорог в регионе случилось 444 аварии. Это почти в 10 раз меньше, чем в Омске.

Отметим, что в региональном ГИБДД недавно отчитались о снижении количества аварий на дорогах на 2.8%. Несмотря на это, Омская область чаще появляется в антирейтингах аварийности в России.

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