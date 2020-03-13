Омская область оказалась последней в рейтинге безопасности российских дорог

Больше всего баллов набрала и ниже всего в рейтинге оказалась Омская область. По подсчетам МОЦ, в 2019 году здесь случилось 4 002 аварии из-за неудовлетворительного качества дорог, раненых в ДТП было 4 994 (самый высокий показатель по стране), погибло же в авариях 142 человека. Отмечается, что в прошлом году регион был на две строчки выше.