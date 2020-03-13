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Posted 13 марта 2020,, 12:54

Published 13 марта 2020,, 12:54

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Глава тюкалинских депутатов дал характеристику своему коллеге-дебоширу Тришину

13 марта 2020, 12:54
Спикер совета депутатов Тюкалинского района Николай Лаптев отказался комментировать инцидент с дракой своего коллеги по цеху, однако дал ему исчерпывающую профессиональную характеристику.

Как рассказал Городу55 Лаптев, в Совете депутатов Тюкалинского района работает комиссия по депутатской этике. Разбираться в инциденте с местным депутатом Александром Тришиным, в отношении которого начата доследственная проверка, комиссия будет только в том случае, если на него будет заведено уголовное дело. Также Лаптев дал Тришину нелестную характеристику, как депутату.

«Депутат активный, очень. На все имеет свой личный взгляд, который, к великому сожалению, не всегда совпадает с правдой. Человек очень часто оказывается неправ. Упертый, с ним очень сложно договориться», - заявил Лаптев.

Отметим, что в администрации Тюкалинского района Тришин характеризуется схожим образом: «имеет на все свое мнение, конфликтный».

Напомним, ранее судимый тюкалинский депутат Александр Тришин попал в скандал – СКР начал доследственную проверку по заявлению местного работника автозаправки. Мужчина пожаловался на то, что тренер по рукопашному бою Тришин избил его в ходе словесного конфликта.

#Эксклюзивы#Омск сегодня#Политика#Драка#Следственный комитет#Депутат#Доследственная проверка
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