Глава тюкалинских депутатов дал характеристику своему коллеге-дебоширу Тришину

Posted 13 марта 2020,, 12:54
Published 13 марта 2020,, 12:54
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как рассказал Городу55 Лаптев, в Совете депутатов Тюкалинского района работает комиссия по депутатской этике. Разбираться в инциденте с местным депутатом Александром Тришиным, в отношении которого начата доследственная проверка, комиссия будет только в том случае, если на него будет заведено уголовное дело. Также Лаптев дал Тришину нелестную характеристику, как депутату.
«Депутат активный, очень. На все имеет свой личный взгляд, который, к великому сожалению, не всегда совпадает с правдой. Человек очень часто оказывается неправ. Упертый, с ним очень сложно договориться», - заявил Лаптев.
Отметим, что в администрации Тюкалинского района Тришин характеризуется схожим образом: «имеет на все свое мнение, конфликтный».
Напомним, ранее судимый тюкалинский депутат Александр Тришин попал в скандал – СКР начал доследственную проверку по заявлению местного работника автозаправки. Мужчина пожаловался на то, что тренер по рукопашному бою Тришин избил его в ходе словесного конфликта.