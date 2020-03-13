Глава тюкалинских депутатов дал характеристику своему коллеге-дебоширу Тришину

Как рассказал Городу55 Лаптев, в Совете депутатов Тюкалинского района работает комиссия по депутатской этике. Разбираться в инциденте с местным депутатом Александром Тришиным, в отношении которого начата доследственная проверка, комиссия будет только в том случае, если на него будет заведено уголовное дело. Также Лаптев дал Тришину нелестную характеристику, как депутату.