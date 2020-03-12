Си Цзиньпин лично проверил ситуацию в Ухане

Posted 12 марта 2020,, 17:28
Published 12 марта 2020,, 17:28
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Отмечается, что власти Китая работали почти два месяца над тем, чтобы взять распространение коронавируса под контроль. Приезд главы Китая стал для медиков, которые ежедневно спасают жизни людей, знаковым событием. Об этом сообщает russian.cri.cn.
Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский подчеркнул, что, приехав в Ухань, Си Цзиньпин продемонстрировал заботу о гражданах, а также заинтересованность Коммунистической партии Китая в их благополучии. Островский добавил, что таким образом Си Цзиньпин вдохновил медиков и придал им новых сил для работы.
Сегодня врачи, которые работают в Ухане, спасают не просто людские жизни — они спасают мир от распространения опасной болезни.
В Ухане Си Цзиньпин посетил госпиталь «Хошэньшань». Там он встретился с врачами и рассказал им о том, насколько восхищается их работой. Он отметил, что для него врачи Уханя — самые смелые и прекрасные люди.
Кроме того, глава Китая проверил районы Уханя и санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе. Он поблагодарил население провинции Хубэй за неравнодушие и помощь в сдерживании распространения коронавируса.
Новость о прибытии Си Цзиньпина в Ухань вызвала широкий общественный отклик. Директор оманской газеты «аль-Ватан» Махар Хаджи подчеркнул, что глава Китая таким образом дал понять людям, что волнуется за них и они не оставлены в беде. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус добавил, что сам стал свидетелем роста политической силы Си Цзиньпина, которая поможет Китаю победить вирус.