Омский асфальтобетонный завод пообещали к лету перевести на газ

Posted 12 марта 2020,, 12:09
Published 12 марта 2020,, 12:09
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Казимиров пояснил, что в осенне-зимнее время на предприятии меняли все очистные сооружения и фильтры и модернизировали некоторые установки. На следующей неделе ранее выбранный на торгах подрядчик начнет проводить разводку газопровода и подключать к нему установки. Завершить работы планируют к июню этого года, пишет издание.
Глава ведомства также отметил, что запустят завод только после проведения анализа воздуха вблизи установки, переведенной на газ. Если в пробах воздуха все равно обнаружат превышения вредных веществ, запуск завода придется отложить.
Напомним, осенью прошлого года региональной Росприроднадзор нашел на асфальтовом заводе восьмикратное превышение нормативов загрязняющих веществ. За несколько недель до этого в мэрии заявили, что в течение года завод перестанет использовать мазут и перейдет на газ. На работы из бюджета выделили около 15 млн рублей.