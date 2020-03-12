Омский асфальтобетонный завод пообещали к лету перевести на газ

Казимиров пояснил, что в осенне-зимнее время на предприятии меняли все очистные сооружения и фильтры и модернизировали некоторые установки. На следующей неделе ранее выбранный на торгах подрядчик начнет проводить разводку газопровода и подключать к нему установки. Завершить работы планируют к июню этого года, пишет издание.