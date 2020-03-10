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Posted 10 марта 2020,, 11:00

Published 10 марта 2020,, 11:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске начали судить граждан Украины, готовившихся взломать и обокрасть банк

10 марта 2020, 11:00
В Центральном районном суде Омска сегодня, 10 марта, начался суд над двумя гражданами Украины, которых в сентябре прошлого года задержали во время подготовки к краже 10 млн рублей из одного из городских банков. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Изданию в суде рассказали, что обокрасть Павло Кушпетюк и Олександр Шаповал готовились филиал ПАО «Плюс Банк». Их действия квалифицировали по ч.1 ст. 30, ч.4 п.б ст. 158 УК РФ «Приготовление к краже в особо крупном размере».

Защищать иностранцев в суде будут адвокаты Виталий Фитин и Елена Фраткина, а сторону гособвинения представит прокурор Людмила Метелева, говорится в карточке дела. Рассматривает дело судья Владислав Сторожук.

Напомним, в сентябре прошлого года полицейские вместе с сотрудниками регионального УФСБ России и Росгвардии задержали одного из подозреваемых возле государственной границы РФ, когда тот хотел покинуть страну на автомобиле. Его сообщника задержали в арендованной квартире в Омске. По версии следствия, подсудимые арендовали в банке ячейки, а во время визита в хранилище сканировали механизмы замков. Полученные изображения ключей они отправляли в другую страну, где для них изготавливали дубликаты, а затем отправляли в Омск.

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