Омский строитель Акопян, обманувший множество семей, просит более мягкое наказание

По всей видимости, пострадавшие омичи уже не верят в то, что смогут чего-то добиться. Последние решения по гражданским искам Акопяну оглашали в первой половине 2019 года. В отношении строителя возбуждены 15 исполнительных производств. Многим взыскателям вернули исполнительные листы, потому что у него не нашли денег или имущества, которые можно реализовать. Примечательно, что один из исполнительных листов был отписан еще в мае 1999 года.