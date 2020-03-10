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Posted 10 марта 2020,, 04:41

Published 10 марта 2020,, 04:41

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский строитель Акопян, обманувший множество семей, просит более мягкое наказание

10 марта 2020, 04:41
Омский строитель Радик Акопян, который присвоил себе более 600 млн рублей пайщиков, попросил о более мягком наказании, сообщает сайт бор.55.рф со ссылкой на источник, близкий к УФСИН.

По информации издания, Акопян уже написал заявление в суд. Сам он сейчас отбывает наказание в ИК-12. Чтобы получить более мягкое наказание, ему нужны положительные характеристики, и возместить ущерб потерпевшим.

Однако выплаты обычно не настолько важны, поскольку достаточно хотя бы минимальных платежей. Отметим, что в случае отказа подобные прошения подают раз в полгода. Акопян добивался замены срока около года назад.

По всей видимости, пострадавшие омичи уже не верят в то, что смогут чего-то добиться. Последние решения по гражданским искам Акопяну оглашали в первой половине 2019 года. В отношении строителя возбуждены 15 исполнительных производств. Многим взыскателям вернули исполнительные листы, потому что у него не нашли денег или имущества, которые можно реализовать. Примечательно, что один из исполнительных листов был отписан еще в мае 1999 года.

Напомним, Радика Акопяна приговорили к 7 годам лишения свободы. Он находился в СИЗО с лета 2015 года. Бизнесмен возглавлял ЖСК «Машиностроительный», «Малиновского-3», «Валентайн» и «Малиновского-2012».

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