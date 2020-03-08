Владимир Путин поздравил российских женщин

Posted 8 марта 2020,, 13:46
Published 8 марта 2020,, 13:46
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По словам российского лидера, он поздравляет прекрасную половину человечества с Международным женским днем. 8 марта является праздником радости и цветов. Сегодня женщинам дарят подарки. Мужчины выражают им свои искренние и сердечные чувства. Сильный пол благодарит своих мам, жен, дочерей, подруг и коллег. 8 марта в РФ женщинами принято восхищаться. Им признаются в любви. В этот весенний праздник женщины как никогда понимают, что их уважают и им благодарны. Путин напомнил, что россиянки самые лучшие.
Глава государства особо отметил женщин посвятивших себя материнству, приносящих в этот в мир новую, неповторимую жизнь. Воспитывая детей женщины окружают их заботой. Своему потомству они отдают всю любовь без остатка. Это самый ответственный, непростой, и в то же время наиболее благородный и благодарный труд.
Президент удивлен способностью россиянок беречь домашний уют. Женщинам как-то удается еще и добиваться заметных успехов в профессии или учебе. Вместе с тем наши соотечественницы остаются красивыми, очаровательными и женственными. Только они могут беззаветно любить, искренне сопереживать, радоваться и с терпением заботиться о родных.
Именно эти ценности нужно стараться передавать потомству. Дочери должны учиться у своих матерей таким взглядам на жизнь, отношению к родным и своим будущим детям, сообщает сайт администрации Президента.
Владимир Путин пожелал россиянкам счастья. Однако это во многом зависит от мужчин. Последние должны быть достойными своих избранниц. Мужчинам нужно выполнять больше обязанностей в семье. Сильный пол должен заботиться о женщинах всегда, а не только в 8 марта.
Путин в очередной раз пожелал россиянкам хорошего здоровья, любви и радости.