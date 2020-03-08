Владимир Путин поздравил российских женщин

По словам российского лидера, он поздравляет прекрасную половину человечества с Международным женским днем. 8 марта является праздником радости и цветов. Сегодня женщинам дарят подарки. Мужчины выражают им свои искренние и сердечные чувства. Сильный пол благодарит своих мам, жен, дочерей, подруг и коллег. 8 марта в РФ женщинами принято восхищаться. Им признаются в любви. В этот весенний праздник женщины как никогда понимают, что их уважают и им благодарны. Путин напомнил, что россиянки самые лучшие.