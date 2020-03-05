«Росводоканал Омск» модернизирует насосное оборудование

Работы по модернизации насосного оборудования на станциях четвёртого подъёма предприятие ведет последние 15 лет. На сегодняшний день на 21 станции установлено 67 энергоэффективных насосов. Это значительно улучшило качество водоснабжения жителей верхний этажей многоквартирных домов Омска. В текущем году модернизация оборудования запланирована на водопроводных насосных станциях по ул. Володарского, 122 и ул. Кирова, 7.