gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта 2020, 13:03

Published 5 марта 2020, 13:03

Modified 23 февраля 2022, 14:17

Updated 23 февраля 2022, 14:17

«Росводоканал Омск» модернизирует насосное оборудование

5 марта 2020, 13:03
В 2020 году омский водоканал заменит устаревшее насосное оборудование на трёх насосных станциях четвёртого подъёма, обеспечивающих водоснабжение жилых домов повышенной этажности. Работы по модернизации будут выполнены силами специалистов предприятия.

«Росводоканал Омск» обслуживает 86 станций четвёртого подъёма. В этом году запланированы работы по монтажу современных установок повышения давления с заменой технологических трубопроводов и запорной арматуры.

В настоящее время уже завершены работы на одной из таких станций по улице Торговая, 34, расположенной в Старом Кировске. Установка повышения давления успешно прошла испытания и введена в эксплуатацию.

«При эксплуатации насосного оборудования львиную долю затрат – 85% - составляют расходы на электрическую энергию. Использование установок повышения давления с наивысшим классом энергоэффективности позволит вдвое снизить эти затраты», - рассказал директор по производству «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Работы по модернизации насосного оборудования на станциях четвёртого подъёма предприятие ведет последние 15 лет. На сегодняшний день на 21 станции установлено 67 энергоэффективных насосов. Это значительно улучшило качество водоснабжения жителей верхний этажей многоквартирных домов Омска. В текущем году модернизация оборудования запланирована на водопроводных насосных станциях по ул. Володарского, 122 и ул. Кирова, 7.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика