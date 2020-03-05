«Росводоканал Омск» модернизирует насосное оборудование

Posted 5 марта 2020, 13:03
Published 5 марта 2020, 13:03
Modified 23 февраля 2022, 14:17
Updated 23 февраля 2022, 14:17
«Росводоканал Омск» обслуживает 86 станций четвёртого подъёма. В этом году запланированы работы по монтажу современных установок повышения давления с заменой технологических трубопроводов и запорной арматуры.
В настоящее время уже завершены работы на одной из таких станций по улице Торговая, 34, расположенной в Старом Кировске. Установка повышения давления успешно прошла испытания и введена в эксплуатацию.
«При эксплуатации насосного оборудования львиную долю затрат – 85% - составляют расходы на электрическую энергию. Использование установок повышения давления с наивысшим классом энергоэффективности позволит вдвое снизить эти затраты», - рассказал директор по производству «Росводоканал Омск» Павел Козлов.
Работы по модернизации насосного оборудования на станциях четвёртого подъёма предприятие ведет последние 15 лет. На сегодняшний день на 21 станции установлено 67 энергоэффективных насосов. Это значительно улучшило качество водоснабжения жителей верхний этажей многоквартирных домов Омска. В текущем году модернизация оборудования запланирована на водопроводных насосных станциях по ул. Володарского, 122 и ул. Кирова, 7.