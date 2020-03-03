Одну из омских улиц планируют назвать в честь маршала Дмитрия Язова

Posted 3 марта 2020,, 02:04
Published 3 марта 2020,, 02:04
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В Омске уже есть школа-интернат № 9, которая носит имя советского маршала. Учебное заведение находится на улице 4-й Поселковой. Именно эту улицу и предлагают переименовать в честь Дмитрия Язова. Напомним, он умер совсем недавно, 25 февраля. Губернатор Омской области Александр Бурков привез на его похороны горсть родной земли.
Также участники круглого стола вспомнили о советском и российском военачальнике, генерале армии, докторе военных и исторических наук Махмуте Гарееве. Он родился в Челябинске, но его семья еще до войны некоторое время жила в Омске. Сам Гареев всегда тепло отзывался об Омске и омичах. 25 декабря 2019 года он умер в возрасте 96 лет.
«В нынешнем году мы празднуем замечательную дату — 75 лет Великой Победы. При мэрии работает специальная комиссия по топонимике, — цитирует издание профессора ОмГТУ, политолога Михаила Машкарина. — Предлагаю обратиться в нее с предложением назвать омские улицы именами генерала Гареева и маршала Язова. Их судьбы связана с нашим городом и необходимо сделать все, чтобы память о них навсегда осталась в сердцах омичей».