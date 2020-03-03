Одну из омских улиц планируют назвать в честь маршала Дмитрия Язова

Также участники круглого стола вспомнили о советском и российском военачальнике, генерале армии, докторе военных и исторических наук Махмуте Гарееве. Он родился в Челябинске, но его семья еще до войны некоторое время жила в Омске. Сам Гареев всегда тепло отзывался об Омске и омичах. 25 декабря 2019 года он умер в возрасте 96 лет.