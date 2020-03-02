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Posted 2 марта 2020,, 09:41

Published 2 марта 2020,, 09:41

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Скончался омский судья, приговоривший экс-чиновника Ровейна к 9.5 годам тюрьмы

2 марта 2020, 09:41
Судья Октябрьского районного суда Омска Евгений Балацырь скончался накануне, 1 марта. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Балацырь умер на 52-м году жизни. Издание сообщает, что во время смерти судья находился за пределами Омска. О причинах смерти информации нет.

Евгений Балацырь родился в 1967 году в Одесском районе Омской области. В 1994 году получил диплом Омского госуниверситета по специальности «юриспруденция». С 1993 по 2003 годы работал в прокуратуре Омской области, в январе 2003 года назначен судьей Октябрьского райсуда Омска. В 2007 году его вновь назначили на должность без ограничения срока полномочий. Имел 5 квалификационный класс судьи, работал в уголовной коллегии.

Балацырь известен рассмотрением громких дел, например, в отношении бывшего замначальника УМВД России по Омской области Сергея Клевакина. Судья оправдал подсудимого, однако приговор оспорили в апелляции. Также в 2019 году Балацырь вынес приговор экс-главе Кормиловского района Иосифу Ровейну, убившему свою 36-летнюю супругу.

Прощание с Евгением Балацырем пройдет 4 марта с 11 до 13 часов в ритуальном зале по ул. 10 лет Октября, 208-в. Захоронение пройдет на Ново-Южном кладбище. Поминальный обед в ГК «Иртыш», Кр. Путь, 155/1.

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