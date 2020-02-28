Правила респектабельного кабинета руководителя от Mobilicasa

Posted 28 февраля 2020,, 18:02
Published 28 февраля 2020,, 18:02
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В этой ситуации важно также сделать акцент на статусе и респектабельности, ведь внешний вид кабинета руководителя – это проекция успеха всей компании.
Кабинет руководителя (Италия) — приобретение, которое избавляет от долгих хлопот. Салон Mobilicasa в Москве поставляет качественные кабинеты несколько лет, и приглашает вас познакомиться с ними.
Дешевизна и отсутствие выраженного стиля
Кабинет босса — место особое, потому что на нём замыкаются все контакты большой «машины» - компании. Экономить на кабинете не стоит. Стиль кабинета руководителя должен отвечать не только виду деятельности компании, но следует также персонифицировать самого управленца, его стиль работы и характер. Взрывной и творческий ТОП-менеджер, двигатель прогресса, не станет сочетаться со стандартным классическим кабинетом.
Скука не приводит к прогрессу
Если кабинет шефа ничем не отличается от рабочих мест остальных сотрудников, разделённых гипсокартонными перегородками, дело плохо. Именно руководитель является центром всего происходящего. Его кабинет должен сосредоточить в себе «мозговой центр» предприятия.
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Непропорциональность, навязчивость
Этих черт стоит избегать при создании кабинета босса. В нём должны присутствовать равновесие, баланс, уверенность в завтрашнем дне. Здесь ни к чему ничего не значащие авангардные картины, нарушающие равновесие. Недопустим переизбыток лишних предметов.
Свет не менее важен
Хорошее освещение, подавляющим образом естественное дневное, повышает работоспособность. Переизбыток освещения, напротив, — напрягает глаза.
Поставьте стол перпендикулярно окну — это наиболее удачный вариант для получения здорового освещения.
Цветовая гамма
Создавая кабинет руководителя, избегайте переизбытка ярких тонов. Одновременно с этим, следует исключить засилье белого. Изначально надо обратить внимание на корпоративные цвета. Их рекомендуем использовать в качестве акцентных на мягком, ненавязчивом фоне.
Мебель
Здесь следует отметить, что обилие или отсутствие мебели зависит от рода деятельности руководителя, сферы деятельности предприятия. Так, боссу в IT- проекте достаточно кресла и стола, а лидеру инжиниринговой компании – нужен шкаф со специализированной литературой.
В любом случае, загромождение кабинета ТОП-менеджера нынче не в моде. В бизнес-атмосферу также пришло больше неформальности, поэтому лучше сосредоточиться на комфортных предметах мебели для посетителей.
Размеры
Создавая кабинет, нужно учитывать, какой человек будет здесь работать. Не только его характер, но и телосложение. Для крупного и внушительного босса нужны соответствующие предметы мебели. В помещении должно быть больше надёжности и статичности.
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