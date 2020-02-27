Для омичей создали онлайн-карту масленичных гуляний

Posted 27 февраля 2020,, 07:32
Published 27 февраля 2020,, 07:32
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Для омичей придумали около 40 мероприятий, которые будут посвящены проводам долгой зимы. В их числе праздники дворов и микрорайонов, а также представления домов культуры и домов творчества. Все они отображаются на онлайн-карте масленичных гуляний, которую можно найти на сайте мэрии или в мобильном приложении «Город сегодня».
В субботу, 29 февраля, горожан приглашают в дендропарк имени Павла Комиссарова, который находится в 30 км от железнодорожного вокзала. Гостей праздника накормят блинами с вареньем по рецепту основателя парка. На площади у Дома дружбы пройдет «Блинфест», где омички смогут сразиться в мастерстве приготовления блинов.
В воскресенье, 1 марта, состоится мероприятие «Масленица на Любинском». В нем примут участие более 600 артистов из 18 районов области. Будут работать три сцены и 30 интерактивных площадок. Также праздничные программы пройдут в омских парках и школе № 104.