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Posted 27 февраля 2020,, 07:32

Published 27 февраля 2020,, 07:32

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Для омичей создали онлайн-карту масленичных гуляний

27 февраля 2020, 07:32
Появился путеводитель по народным гуляниям, которые пройдут в конце масленичной недели, сообщает пресс-служба мэрии Омска. Его можно найти на сайте городской администрации, а также в мобильном приложении «Город сегодня» (3+) в версиях для Android и iOS.

Для омичей придумали около 40 мероприятий, которые будут посвящены проводам долгой зимы. В их числе праздники дворов и микрорайонов, а также представления домов культуры и домов творчества. Все они отображаются на онлайн-карте масленичных гуляний, которую можно найти на сайте мэрии или в мобильном приложении «Город сегодня».

В субботу, 29 февраля, горожан приглашают в дендропарк имени Павла Комиссарова, который находится в 30 км от железнодорожного вокзала. Гостей праздника накормят блинами с вареньем по рецепту основателя парка. На площади у Дома дружбы пройдет «Блинфест», где омички смогут сразиться в мастерстве приготовления блинов.

В воскресенье, 1 марта, состоится мероприятие «Масленица на Любинском». В нем примут участие более 600 артистов из 18 районов области. Будут работать три сцены и 30 интерактивных площадок. Также праздничные программы пройдут в омских парках и школе № 104.

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