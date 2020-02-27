Для омичей создали онлайн-карту масленичных гуляний

Для омичей придумали около 40 мероприятий, которые будут посвящены проводам долгой зимы. В их числе праздники дворов и микрорайонов, а также представления домов культуры и домов творчества. Все они отображаются на онлайн-карте масленичных гуляний, которую можно найти на сайте мэрии или в мобильном приложении «Город сегодня».