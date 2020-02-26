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Posted 26 февраля 2020,, 08:31

Published 26 февраля 2020,, 08:31

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Суд оправдал омского адвоката, подозреваемого в мошенничестве

26 февраля 2020, 08:31
Куйбышевский районный суд признал экс-адвоката Дмитрия Степанова невиновным с правом на реабилитацию из-за отсутствия состава преступления по статье «Мошенничество» и «Растрата», пишут «Коммерческие вести».

Подсудимого признали виновным лишь в использовании поддельного документа. За это его приговорили на полгода к исправительным работам с удержанием 10% зарплаты - условно с испытательным сроком на год.

Напомним, 26 января 2018 года Дмитрию Степанову предъявили обвинение по статьям о хищении и присвоении денежных средств. Пострадавшими значились два алтайских предпринимателя: Виктор Яцковский и Сергей Радченко.

Решением Совета Адвокатской палаты Омской области от 3 сентября 2018 адвокат Дмитрий Степанов «за допущенные нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре привлечен к ответственности в виде прекращения статуса адвоката и исключен из реестра адвокатов».

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