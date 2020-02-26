Суд оправдал омского адвоката, подозреваемого в мошенничестве

Posted 26 февраля 2020,, 08:31
Published 26 февраля 2020,, 08:31
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Подсудимого признали виновным лишь в использовании поддельного документа. За это его приговорили на полгода к исправительным работам с удержанием 10% зарплаты - условно с испытательным сроком на год.
Напомним, 26 января 2018 года Дмитрию Степанову предъявили обвинение по статьям о хищении и присвоении денежных средств. Пострадавшими значились два алтайских предпринимателя: Виктор Яцковский и Сергей Радченко.
Решением Совета Адвокатской палаты Омской области от 3 сентября 2018 адвокат Дмитрий Степанов «за допущенные нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре привлечен к ответственности в виде прекращения статуса адвоката и исключен из реестра адвокатов».