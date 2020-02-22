Заборовский, осужденный за многомиллионный обман дольщиков, выйдет из колонии

Напомним, Строителя Юрия Заборовского в 2019 году приговорили к пяти годам колонии общего режима и 500 тыс рублей штрафа за присвоение и растрату более 760 млн рублей дольщиков. Эти деньги он с 2005 по 2010 собирал с омичей якобы на строительство домов на улицах Малиновского и Менделеева.