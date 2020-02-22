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Posted 22 февраля 2020,, 10:20

Published 22 февраля 2020,, 10:20

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Заборовский, осужденный за многомиллионный обман дольщиков, выйдет из колонии

22 февраля 2020, 10:20
Как ранее предполагалось на портале «Бор55», осужденный за мошенничество с деньгами дольщиков Юрий Заборовский выйдет из колонии. Суд смягчил наказание на более мягкое.

Решение об изменении режима исправительного учреждения, где отбывает наказание предприниматель, принял Советский районный суд Омска. Теперь оставшийся срок он будет отбывать в колонии-поселении, куда его должны перевести в ближайшее время, пишет автор блога.

Напомним, Строителя Юрия Заборовского в 2019 году приговорили к пяти годам колонии общего режима и 500 тыс рублей штрафа за присвоение и растрату более 760 млн рублей дольщиков. Эти деньги он с 2005 по 2010 собирал с омичей якобы на строительство домов на улицах Малиновского и Менделеева.

Его примеру также последовал бывший депутат Законодательного собрания Омской области Хабулда Шушубаев и тоже подал прошение о замене неотбытого срока в колонии более мягким наказанием.

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