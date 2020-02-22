Заборовский, осужденный за многомиллионный обман дольщиков, выйдет из колонии

Posted 22 февраля 2020,, 10:20
Published 22 февраля 2020,, 10:20
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Решение об изменении режима исправительного учреждения, где отбывает наказание предприниматель, принял Советский районный суд Омска. Теперь оставшийся срок он будет отбывать в колонии-поселении, куда его должны перевести в ближайшее время, пишет автор блога.
Напомним, Строителя Юрия Заборовского в 2019 году приговорили к пяти годам колонии общего режима и 500 тыс рублей штрафа за присвоение и растрату более 760 млн рублей дольщиков. Эти деньги он с 2005 по 2010 собирал с омичей якобы на строительство домов на улицах Малиновского и Менделеева.
Его примеру также последовал бывший депутат Законодательного собрания Омской области Хабулда Шушубаев и тоже подал прошение о замене неотбытого срока в колонии более мягким наказанием.