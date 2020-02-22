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Posted 22 февраля 2020,, 10:29

Published 22 февраля 2020,, 10:29

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Благочестивая» жизнь верующего депутата Мосгордумы Енгалычевой

22 февраля 2020, 10:29
Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева недавно сделала заявление, что против нее готовят "информационный вброс". Но вместо дискредитации якобы лживых данных она добилась от медиа интереса к своей прошлой жизни.

Так, журналистам удалось выяснить, что Енгалычева является не только верующей коммунисткой, что само по себе нонсенс, но также она ранее занималась бизнесом. Интересно, что компанией владел ее сожитель, умерший в 2015 году, - Сергей Скуратов.

Как сообщает moscow-post.su, с Сергеем Скуратовым она познакомилась в 2011-м году, а через год они уже жили вместе. При этом мужчина оставил свою прежнюю семью и ребенка. А уже после кончины Скуратова Енгалычева начала конфликтовать с его семьей.

Генерал-полковник Иван Скуратов, отец Сергея, после выхода в запас в 1995 году запустил не имеющий аналогов туристический проект “Страна туризма". Он возил туристов на танках, организовывал демонстрационные полеты на истребителе. Кроме этого, была возможность испытать на себе невесомость в аппаратах Центра подготовки космонавтов. При этом официальным руководителем организации числился Скуратов-младший. После кончины Сергея Скуратова Енгалычева предъявила свои права на наследство, в которое вошло несколько квартир в российской столице, элитные машины и, в частности, “Страна туризма”. При этом она утверждает, что машины и объекты недвижимости были куплены на ее средства, а для туристического бизнеса Скуратовых она и вовсе является основным инвестором.

При этом такая информация противоречит сведениям из официальных деклараций по доходам. Там депутат указала уровень ежемесячной зарплаты в 15 тысяч рублей, а сумма накоплений не превысила 230 тысяч рублей.

Итог этих разбирательств был подведен в 2018 году, когда суд отказал Енгалычевой в праве наследования имущества Скуратова. Но еще в 2016 году она учредила компанию "Страна космического туризма", которая, в сущности, на 100% копировала услуги “Страны туризма”. При этом главой является Юлия Афросина, ранее руководившая компанией Скуратова.

В результате суд запретил передачу прав на предприятие, но им, как и ранее, руководит Енгалычева. Помимо этого, она продолжает ездить на вишневом Lexus покойного Скуратова. По данным Московской административной дорожной инспекции, штрафы за превышение скорости и парковку в запрещенных местах приходят на имя Екатерины Енгалычевой.

Источник: The Moscow Post

#Общество
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