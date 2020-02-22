«Благочестивая» жизнь верующего депутата Мосгордумы Енгалычевой

Posted 22 февраля 2020,, 10:29
Published 22 февраля 2020,, 10:29
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Так, журналистам удалось выяснить, что Енгалычева является не только верующей коммунисткой, что само по себе нонсенс, но также она ранее занималась бизнесом. Интересно, что компанией владел ее сожитель, умерший в 2015 году, - Сергей Скуратов.
Как сообщает moscow-post.su, с Сергеем Скуратовым она познакомилась в 2011-м году, а через год они уже жили вместе. При этом мужчина оставил свою прежнюю семью и ребенка. А уже после кончины Скуратова Енгалычева начала конфликтовать с его семьей.
Генерал-полковник Иван Скуратов, отец Сергея, после выхода в запас в 1995 году запустил не имеющий аналогов туристический проект “Страна туризма". Он возил туристов на танках, организовывал демонстрационные полеты на истребителе. Кроме этого, была возможность испытать на себе невесомость в аппаратах Центра подготовки космонавтов. При этом официальным руководителем организации числился Скуратов-младший. После кончины Сергея Скуратова Енгалычева предъявила свои права на наследство, в которое вошло несколько квартир в российской столице, элитные машины и, в частности, “Страна туризма”. При этом она утверждает, что машины и объекты недвижимости были куплены на ее средства, а для туристического бизнеса Скуратовых она и вовсе является основным инвестором.
При этом такая информация противоречит сведениям из официальных деклараций по доходам. Там депутат указала уровень ежемесячной зарплаты в 15 тысяч рублей, а сумма накоплений не превысила 230 тысяч рублей.
Итог этих разбирательств был подведен в 2018 году, когда суд отказал Енгалычевой в праве наследования имущества Скуратова. Но еще в 2016 году она учредила компанию "Страна космического туризма", которая, в сущности, на 100% копировала услуги “Страны туризма”. При этом главой является Юлия Афросина, ранее руководившая компанией Скуратова.
В результате суд запретил передачу прав на предприятие, но им, как и ранее, руководит Енгалычева. Помимо этого, она продолжает ездить на вишневом Lexus покойного Скуратова. По данным Московской административной дорожной инспекции, штрафы за превышение скорости и парковку в запрещенных местах приходят на имя Екатерины Енгалычевой.
Источник: The Moscow Post