«Благочестивая» жизнь верующего депутата Мосгордумы Енгалычевой

Генерал-полковник Иван Скуратов, отец Сергея, после выхода в запас в 1995 году запустил не имеющий аналогов туристический проект “Страна туризма". Он возил туристов на танках, организовывал демонстрационные полеты на истребителе. Кроме этого, была возможность испытать на себе невесомость в аппаратах Центра подготовки космонавтов. При этом официальным руководителем организации числился Скуратов-младший. После кончины Сергея Скуратова Енгалычева предъявила свои права на наследство, в которое вошло несколько квартир в российской столице, элитные машины и, в частности, “Страна туризма”. При этом она утверждает, что машины и объекты недвижимости были куплены на ее средства, а для туристического бизнеса Скуратовых она и вовсе является основным инвестором.