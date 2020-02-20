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Posted 20 февраля 2020,, 12:17

Published 20 февраля 2020,, 12:17

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Репетиторы, фотографы, парикмахеры. В Омске насчитали 3 203 самозанятых

20 февраля 2020, 12:17
За полтора месяца в Омской области самозанятыми стали более 3 тыс человек. Такую цифру на сегодняшней пресс-конференции назвала замначальника отдела налогообложения юридических лиц регионального УФНС Татьяна Клюева, пишет «ОмскРегион».

Омская область с 2020 года вошла в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство в России и индивидуальная предпринимательская инициатива». В регионе в форме эксперимента ввели специальный налоговый режим для тех, кто занимается небольшим бизнесом. Таким омичам не нужно регистрироваться в качестве ИП или юридического лица, а система налогообложения и ведения документации значительно упрощена.

Замминистра экономики Омской области Денис Кушнер отметил, что для регистрации не нужно покупать кассовую технику, а налог для самозанятых равен 4% при оказании услуг физлицам и 6% при оказании услуг юридическим лицам. В пенсионный фонд и фонд медстрахования отчислений делать не нужно, пишет издание.

С начала года статус самозанятого получили уже 3 203 человека, из которых почти 2800 человек ранее не были предпринимателями, а теперь официально заявили, что получают прибыль от своей деятельности. По словам Татьяны Клюевой, в числе самозанятых оказались таксисты, парикмахеры, косметологи, юристы, рекламщики, специалисты в сфере ИТ-технологий, фотографы, кондитеры, репетиторы, фитнес-тренеры и даже те, кто сдает квартиру или другое помещение в аренду.

Специалисты уверяют, что потенциальных самозанятых в регионе около 55 тыс человек, и упрощение налоговой нагрузки и сведение к минимуму работу с документами подтолкнет омичей «выйти из сумрака».

В начале года Город55 разбирался, выведет ли налог на самозанятых омичей из сумрака. Изучить, как работает спецрежим, можно по этой ссылке.

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