Репетиторы, фотографы, парикмахеры. В Омске насчитали 3 203 самозанятых

Posted 20 февраля 2020,, 12:17
Published 20 февраля 2020,, 12:17
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Омская область с 2020 года вошла в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство в России и индивидуальная предпринимательская инициатива». В регионе в форме эксперимента ввели специальный налоговый режим для тех, кто занимается небольшим бизнесом. Таким омичам не нужно регистрироваться в качестве ИП или юридического лица, а система налогообложения и ведения документации значительно упрощена.
Замминистра экономики Омской области Денис Кушнер отметил, что для регистрации не нужно покупать кассовую технику, а налог для самозанятых равен 4% при оказании услуг физлицам и 6% при оказании услуг юридическим лицам. В пенсионный фонд и фонд медстрахования отчислений делать не нужно, пишет издание.
С начала года статус самозанятого получили уже 3 203 человека, из которых почти 2800 человек ранее не были предпринимателями, а теперь официально заявили, что получают прибыль от своей деятельности. По словам Татьяны Клюевой, в числе самозанятых оказались таксисты, парикмахеры, косметологи, юристы, рекламщики, специалисты в сфере ИТ-технологий, фотографы, кондитеры, репетиторы, фитнес-тренеры и даже те, кто сдает квартиру или другое помещение в аренду.
Специалисты уверяют, что потенциальных самозанятых в регионе около 55 тыс человек, и упрощение налоговой нагрузки и сведение к минимуму работу с документами подтолкнет омичей «выйти из сумрака».
В начале года Город55 разбирался, выведет ли налог на самозанятых омичей из сумрака. Изучить, как работает спецрежим, можно по этой ссылке.