Репетиторы, фотографы, парикмахеры. В Омске насчитали 3 203 самозанятых

С начала года статус самозанятого получили уже 3 203 человека, из которых почти 2800 человек ранее не были предпринимателями, а теперь официально заявили, что получают прибыль от своей деятельности. По словам Татьяны Клюевой, в числе самозанятых оказались таксисты, парикмахеры, косметологи, юристы, рекламщики, специалисты в сфере ИТ-технологий, фотографы, кондитеры, репетиторы, фитнес-тренеры и даже те, кто сдает квартиру или другое помещение в аренду.