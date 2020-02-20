Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста

В январе этого года Сергей Шнуров заявил, что не пойдет в политику, если «кто-то там решил в каких-то кабинетах». Это лучится только в случае, когда увидит свой электорат и поймет, что может «причинить какое-то добро» этим людям. Отметим, в феврале 2019 года Шнуров вошел в комитет Госдумы РФ по культуре.