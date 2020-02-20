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Posted 20 февраля 2020,, 12:39

Published 20 февраля 2020,, 12:39

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста

20 февраля 2020, 12:39
Музыкант Сергей Шнуров вступил в Партию роста, которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу партии.

Решение Шнуров озвучил во время рабочего визита Титова в Санкт-Петербург. Глава партии должен был встретиться с председателями реготделений партии и обсудить стратегию на выборах в 2020 и 2021 годах. Сам Шнуров свое решение объяснил тем, что «пригодится» партии, и с ним «будет явно веселее», цитирует издание певца.

«Открытые медиа» со ссылкой на источник сообщают, что музыкант должен возглавить список партии на выборах в думу в 2021 году. В Партии роста «Интерфаксу» сообщили, что такой вопрос не обсуждался, но не исключают такого решения.

В январе этого года Сергей Шнуров заявил, что не пойдет в политику, если «кто-то там решил в каких-то кабинетах». Это лучится только в случае, когда увидит свой электорат и поймет, что может «причинить какое-то добро» этим людям. Отметим, в феврале 2019 года Шнуров вошел в комитет Госдумы РФ по культуре.

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