Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста

Posted 20 февраля 2020,, 12:39
Published 20 февраля 2020,, 12:39
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Решение Шнуров озвучил во время рабочего визита Титова в Санкт-Петербург. Глава партии должен был встретиться с председателями реготделений партии и обсудить стратегию на выборах в 2020 и 2021 годах. Сам Шнуров свое решение объяснил тем, что «пригодится» партии, и с ним «будет явно веселее», цитирует издание певца.
«Открытые медиа» со ссылкой на источник сообщают, что музыкант должен возглавить список партии на выборах в думу в 2021 году. В Партии роста «Интерфаксу» сообщили, что такой вопрос не обсуждался, но не исключают такого решения.
В январе этого года Сергей Шнуров заявил, что не пойдет в политику, если «кто-то там решил в каких-то кабинетах». Это лучится только в случае, когда увидит свой электорат и поймет, что может «причинить какое-то добро» этим людям. Отметим, в феврале 2019 года Шнуров вошел в комитет Госдумы РФ по культуре.