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Posted 19 февраля 2020,, 06:58

Published 19 февраля 2020,, 06:58

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске премиум-магазины «Самовар» сменили собственника

19 февраля 2020, 06:58
Два супермаркета «Самовар», расположенные на улице Масленникова и Волховстроя сменили собственника, сообщает «ВОмске» со ссылкой на источники в бизнес-среде.

Ранее магазинами премиум-класса владела компания ООО «Стройпродукт», которая, как предполагали некоторые СМИ, была связана с предпринимателем и руководителем ООО «Руском» Темури Латарией. Однако предприниматель опроверг эту информацию.

По информации издания, новым владельцем магазинов стало ООО «Триумф Плаза» (гипермаркет «Триумф»), которое по неофициальной информации аффилировано с омским бизнесменом Константином Тимошенко.

Как ранее уже писал Город55, ООО «Стройпродукт» управляет менеджер Мария Полтавцева. Компания принадлежит Людмиле Денисовой (30% уставного капитала) и акционерному обществу «Бернардин». Общество, в свою очередь, принадлежит бизнесменам Евгении Прошкиной (70% уставного капитала) и Максиму Косых (30% уставного капитала). Во главе АО «Бернардин» находится менеджер Гюльнара Губкина.

Темури Латарию и «Стройпродукт» связывают товарные знаки. Два товарных знака «Самовар» принадлежат ООО «Торговая фирма «Резонанс», учредителем которой является Темури Латария. «Стройпродукт» имеет право на использование этих знаков.

Добавим, что первый супермаркет «Самовар» открылся в январе 2015 года. Через три года их количество увеличилось до четырех, но в результате два из них закрылись.

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