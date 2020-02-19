В Омске премиум-магазины «Самовар» сменили собственника

Posted 19 февраля 2020,, 06:58
Published 19 февраля 2020,, 06:58
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ранее магазинами премиум-класса владела компания ООО «Стройпродукт», которая, как предполагали некоторые СМИ, была связана с предпринимателем и руководителем ООО «Руском» Темури Латарией. Однако предприниматель опроверг эту информацию.
По информации издания, новым владельцем магазинов стало ООО «Триумф Плаза» (гипермаркет «Триумф»), которое по неофициальной информации аффилировано с омским бизнесменом Константином Тимошенко.
Как ранее уже писал Город55, ООО «Стройпродукт» управляет менеджер Мария Полтавцева. Компания принадлежит Людмиле Денисовой (30% уставного капитала) и акционерному обществу «Бернардин». Общество, в свою очередь, принадлежит бизнесменам Евгении Прошкиной (70% уставного капитала) и Максиму Косых (30% уставного капитала). Во главе АО «Бернардин» находится менеджер Гюльнара Губкина.
Темури Латарию и «Стройпродукт» связывают товарные знаки. Два товарных знака «Самовар» принадлежат ООО «Торговая фирма «Резонанс», учредителем которой является Темури Латария. «Стройпродукт» имеет право на использование этих знаков.
Добавим, что первый супермаркет «Самовар» открылся в январе 2015 года. Через три года их количество увеличилось до четырех, но в результате два из них закрылись.