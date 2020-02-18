Оптимизация ОмГУ: реакция преподавателей на реформу вуза

«Объединение назрело, этот процесс происходит во многих вузах. Другое дело, что, если бы мы помедленнее это делали, начали с начала учебного года, то, может быть, достигли лучшего консенсуса. Но попробуем. У врио ректора была мысль сделать это раньше, но деканы не откликнулись. Может быть, мы сами где-то виноваты, где-то ректор тогда был недостаточно настойчив», — считает она.