Оптимизация ОмГУ: реакция преподавателей на реформу вуза

Posted 18 февраля 2020,, 11:51
Published 18 февраля 2020,, 11:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В соцсетях звучат диаметрально противоположные оценки этого решения. Город55 решил обратиться к первоисточникам — собрать мнения деканов и заведующих попавших под сокращение кафедр о том, к чему ведет оптимизация.
Пресс-секретарь ОмГУ Светлана Коблова утверждает, что изменения не связаны с тяжелым финансовым положением университета (по поводу которого, кстати, ранее обменялись репликами врио ректора Роман Смелик и бывший руководитель Алексей Якуб). По ее словам, сокращение пары десятков ставок завкаферой не даст существенной экономии. Впрочем, именно по итогам оптимизации Минобрнауки будет принимать решение о дальнейших субсидиях вузу.
«Объединены кафедры, на которых было менее пяти ставок. 1.5 или 0.13 ставки — ну что это за кафедра? Это укрупнение, связанное с тем, чтобы лучше вести учебный процесс, лучше организовать междисплинарные исследования. Конечно, какие-то средства высвободятся за счет сокращения ставок заведующих кафедрой. Но все преподаватели сохраняют свои места, сокращения как такового нет. Средства высвобождаются не такие уж большие», — сказала Коблова Городу55.
Высвободиться должны также ставки методистов, секретарей упраздняемых кафедр. Возможное сокращение этих сотрудников в ОмГУ пока не комментируют.
Что касается ликвидации ФМБ, по ее словам, решение назрело, поскольку он работал в одном направлении с экономическим факультетом и создавал внутреннюю конкуренцию в вузе. Объединение факультетов позволит сэкономить ресурсы.
Реакция ФМБ
На самом ФМБ это решение восприняли крайне негативно. Там считают, что внутренняя конкуренция была только на пользу вузу, а сокращение «статусного» и прибыльного факультета плохо скажется на репутации ОмГУ, особенно перед приемной кампанией. Студенты даже устроили флешмоб «Я/Мы ФМБ».
«Мы предлагали иной вариант реорганизации — объединение кафедр внутри факультета. Нас не услышали. Сейчас будем думать, что предпринять, потому что мы не согласны с решением Ученого совета. Нам не предоставили технико-экономическое обоснование, что эта реорганизация повлечет что-то положительное для вуза. Почему нужно лишаться факультета? Впоследствии это принесет только негативную реакцию. Перед приемной кампанией исключили статусный факультет», — рассказала Городу55 заместитель декана по учебной работе ФМБ Наталия Пузина.
«Сейчас нам поступают звонки от ошеломленных родителей, от студентов, некоторые плачут. Я всех успокаиваю, но сама не понимаю, что происходит» замдекана ФМБ Наталия Пузина.
«Мы находимся в информационном вакууме, нам никто ничего не объяснял. Было только передано: „Постараемся сохранить преподавательский состав“. Не знаю, как мы будем работать дальше, сохранится ли прежняя нагрузка, в каком корпусе будем находиться. Мы ни в коей степени никого не дублируем. Структурно мы лежим с экономическим факультетом в рамках одного направления — с этим никто не спорит, — но совершенно в разных ипостасях», — добавляет замдекана.
Реакция «эконома»
На экономическом факультете настроены иначе. Профессор кафедры региональной экономики и управления территориями Олег Рой скептически высказался об оптимизации всего вуза, при этом ликвидацию ФМБ оценил позитивно.
«Не знаю, какую экономию от этого получит университет (на мой взгляд, ее не будет), но для развития университета искусственно создан мощный тормоз, — прокомментировал Рой сайту «ВОмске».
Отдельно бы вывел за пределы этого события решение по ликвидации факультета международного бизнеса. Такое решение нужно было принимать раньше, поскольку немногие вузы могут позволить себе дублирование одних и тех же образовательных программ на нескольких факультетах, считает Рой.
Историки+политологи
Еще одно обсуждаемое решение — на историческом факультете объединить кафедру политологии с кафедрой современной отечественной истории и историографии.
Ликвидацию политологов как отдельной структурной единицы критически восприняла бывший завкаф Инна Ветренко.
«Ну что ж, печальная новость! В Омской области больше нет ни одной кафедры политологии. […] Нет больше возможности для развития политологии в нашем регионе и вообще в Сибири», — прокомментировала она в Фейсбуке.
Ее преемница на кафедре политологии Юлия Попова оказалась сдержаннее в оценках, но отметила отсутствие четкой стратегии оптимизации.
«Ректорат заявлял о более широких возможностях для студентов, которые даст это объединение. Заявлялось о междисплинарных исследованиях, более широких образовательных траекториях. Но пока я не вижу этого», — прокомментировала она Городу55.
Еще хотелось бы отметить отсутствие четкой стратегии с расчетами, экономическими выкладками, в чем выгода, какие открываются новые возможности. И еще один опасный момент — начинается приемная кампания, и скандалы вокруг университета не очень благоприятно сказываются на его имидже, считает завкафедрой политологии Попова.
«Да, тупое решение. Но! По факту две кафедры продолжат работать самостоятельно. В разных помещениях, разными составами. Мы как выпускали политологов на уровне бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, так и будем выпускать. На студентах это никак не скажется. Ни один сотрудник не ушел. Все на месте, злы и работоспособны. Прошу не хоронить нас раньше времени», — написал в Фейсбуке доцент кафедры политологии Иван Жуков.
«Мог быть лучший консенсус»
Кроме того, на истфаке сливаются кафедры всеобщей истории и дореволюционной отечественной истории и документоведения. Преобразования внутри факультета прокомментировала редакции декан Людмила Ротермель.
«Объединение назрело, этот процесс происходит во многих вузах. Другое дело, что, если бы мы помедленнее это делали, начали с начала учебного года, то, может быть, достигли лучшего консенсуса. Но попробуем. У врио ректора была мысль сделать это раньше, но деканы не откликнулись. Может быть, мы сами где-то виноваты, где-то ректор тогда был недостаточно настойчив», — считает она.
Объединение произошло, скажем так, без особого продумывания, я бы по-другому свела кафедры. Но это же не навсегда. Мы подумаем, может быть, придем к более рациональному способу структурирования факультета. У университета еще сложное финансовое положение, и это, я думаю, определило некоторую поспешность действий, добавила Ротермель.
Успокаивающие филологи
«Сенсация на полупустом месте […] Мало того, что ничего сенсационного, строго говоря, вообще не произошло (никого не уволили, никого не отчислили, зарплату никому не срезали, никакие направления подготовки не прикрыли) — только постановили поменять таблички с названиями. Так ведь, сверх того, сама эта потрясающая сенсация уже полгода как известна всем, кто имел хоть какое-то желание поинтересоваться», — написал в Фейсбуке заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы филологического факультета ОмГУ Сергей Демченков.
К слову, на факультете филологии и медиакоммуникаций кафедру русской и зарубежной литературы сводят с кафедрой библиотечно-информационной деятельности.
Отметим, бывший ректор ОмГУ Алексей Якуб в этот раз от каких-либо комментариев воздержался.
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Сегодня пресс-служба мэрии анонсировала обсуждение идеи объединения нескольких омских вузов в единый научный центр. Об этой (уже не новой) идее на этот раз будут говорить с разработчиками генплана Омска. Возможно, укрупнение университетов, даже после провала концепции опорных вузов, все еще рассматривается как реальная перспектива.