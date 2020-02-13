Дэниэл Рэдклифф даст интервью проекту #VKLive и ответит на вопросы пользователей

Свои вопросы могут задать и пользователи ВКонтакте. Для этого достаточно написать их до 15:00 14 февраля в комментариях к записи с анонсом vk.com/wall-1469_5453. Медиапроекты также могут прислать вопросы от своих редакций пресс-службе VK — три самых интересных попадут в интервью.