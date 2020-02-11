Жители Омска массово жалуются антимонопольщикам на работу регоператора «Магнит»

Posted 11 февраля 2020,, 13:01
Published 11 февраля 2020,, 13:01
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Он пояснил, что больше всего жалоб горожан связаны с работой «Магнита». Антимонопольщики рассмотрели более 3 тыс таких заявлений, вопросы и претензии в которых были примерно одинаковыми.
В частности, жителей города интересовало, кто и как выбрал «Магнит» в качестве регоператора, как после этого регоператор выбирал компанию, которая занимается вывозом мусора с площадок, а также почему плату за вывоз мусора начисляют по квитанциям «Энергосбыта».
Кабаненко заверил, что на каждый вопрос был дан разъяснительный ответ. При этом каких-либо нарушений законодательства в деятельности регоператора найдено не было. Сейчас омичи продолжают жаловаться на мусорного оператора, но с начала года в УФАС поступило около 10 таких заявлений, пишет издание.