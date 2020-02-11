Жители Омска массово жалуются антимонопольщикам на работу регоператора «Магнит»

Кабаненко заверил, что на каждый вопрос был дан разъяснительный ответ. При этом каких-либо нарушений законодательства в деятельности регоператора найдено не было. Сейчас омичи продолжают жаловаться на мусорного оператора, но с начала года в УФАС поступило около 10 таких заявлений, пишет издание.