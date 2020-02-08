Между зоотерапией и выживанием. Как существует «Кошкин дом» на окраине Омска

Все собранные деньги приют тратит не только на корм и оплату счетов, но и на обработку животных от блох и глистов, стерилизацию, сложные операции. На каждого животного в приюте есть медицинская карта и паспорт, где фиксируются все прививки. Паспорт отдают вместе с животными новым хозяевам, а карты на всякий случай держат в архиве. Волонтеры жалуются, что иногда животных возвращают приюту, а паспорт теряют, и тогда возникают сложности с анамнезом и проставленными прививками. Заботятся о животных девять человек — пять волонтеров, три из которых — мужчины, и четыре ветврача. Все они успевают вовремя кормить и лечить животных, но погладить и поиграть удается не со всеми, и потому волонтеры приглашают посетить приют всех желающих.