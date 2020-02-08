Между зоотерапией и выживанием. Как существует «Кошкин дом» на окраине Омска

Posted 8 февраля 2020,, 09:23
Published 8 февраля 2020,, 09:23
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Как и в любой приют, животные почти всегда попадают сюда с улицы. Кошек, собак и даже кроликов здесь лечат и готовят к новой жизни. И чтобы они были более социализированными, сюда бесплатно может прийти любой желающий.
«Кошкин дом» делится на «ясли» и «общежитие». В яслях живут котята возрастом до года, в общежитие же селят котиков постарше. Есть среди них как максимально ласковые, так и максимально закрытые к общению животные — «творческая интеллигенция», как называют таких животных волонтеры. Один такой трехцветный кот живет на лежанке под потолком, не дает себя гладить и всячески показывает, что не планирует идти на контакт.
Но такие случаи, по словам волонтера Виктории, единичны. Почти все животные социализированы и готовы обниматься с людьми, несмотря на пережитую жестокость. И волонтеры не против того, чтобы омичи приходили, гладили животных, играли с ними и даже гуляли. Прийти сюда может любой желающий, у кого дома нет животного, но кому очень хочется услышать мурлыканье котика, свернувшегося на коленках.
Погулять и поиграть можно и с собаками. Под присмотром кинолога разрешают выгуливать и дрессировать песелей в специально оборудованном выгульнике. Может показаться странным, но почти треть собак в приюте — породистые. Например, хаски, шарпей, маламут, такса — от них отказались хозяева. Но тут есть и те, кто физически не может погулять — собаки, у которых парализованы или ампутированы конечности. В планах построить площадку для выгула таких «сложных» собак, чтобы они могли побегать на инвалидной коляске.
Кроме кошек и собак здесь живут козлик Вася и кролик Верта, которых выкупили на выставке «Агроомск» этим летом. Сюда же поселили пони, тоже выкупленного: «Это наша вишенка на торте. Он единственный, наверное, кто к нам попал без печальной истории», — делится волонтер. Этих животных содержат не для того, чтобы пристроить, а чтобы прекратить их мучения в контактных зоопарках.
Находится «Кошкин дома» в Старом Кировске, на улице 1-я Казахстанская, 3/2. Это часть приюта «Омские хвостики». Чтобы добраться до него от центра города понадобится около получаса, но радость от общения с постояльцами приюта будет стоить потраченного времени. При этом волонтеры подчеркивают: это не контактный зоопарк, и работает приют не для развлечений.
«Животным нужно общение, но это не развлекательный центр. Люди должны понимать, что у животных особая психика, своя физиология, свой режим дня, у каждого далеко не радостная история, и постоянный поток людей станет для животных еще большим стрессом», — поясняет Виктория.
Существует приют, как и все подобные организации, на пожертвования. Денег хватает на элементарное — еду и лекарства, а вот оплачивать сложное лечение и содержание животных получается не всегда. Зачастую приюту приходится прибегать к спонсорской помощи или просить деньги на погашение долгов в соцсетях.
Недавно «Омские хвостики» провели необычную акцию — разнесли по почтовым ящикам в разные микрорайоны города квитанции с реквизитами приюта. Квитанции были своеобразной рекламой, и оплачивать их было не обязательно. Омичи восприняли такую задумку неоднозначно, но таким способом приют собрал достаточно средств, чтобы оплатить часть образовавшихся долгов.
Все собранные деньги приют тратит не только на корм и оплату счетов, но и на обработку животных от блох и глистов, стерилизацию, сложные операции. На каждого животного в приюте есть медицинская карта и паспорт, где фиксируются все прививки. Паспорт отдают вместе с животными новым хозяевам, а карты на всякий случай держат в архиве. Волонтеры жалуются, что иногда животных возвращают приюту, а паспорт теряют, и тогда возникают сложности с анамнезом и проставленными прививками. Заботятся о животных девять человек — пять волонтеров, три из которых — мужчины, и четыре ветврача. Все они успевают вовремя кормить и лечить животных, но погладить и поиграть удается не со всеми, и потому волонтеры приглашают посетить приют всех желающих.