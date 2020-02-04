ВКонтакте поможет организовать хакатоны в регионах

«Команда ВКонтакте искренне любит организовывать хакатоны и участвовать в них. Мы верим, что это отличный формат, чтобы научиться новому, проверить себя и просто повеселиться. Поддерживая организаторов локальных хакатонов, мы хотим, чтобы как можно больше людей из разных регионов нашей страны оказались в среде, где они могут развиваться, — и в будущем укреплять IT-сообщество в своих городах».