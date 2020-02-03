Кланы, родственники и контакты: реформирование кадровой политики мэрии Омска

Posted 3 февраля 2020,, 02:00
Published 3 февраля 2020,, 02:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Без царя в департаменте
В феврале 2020 года исполнится год, как в мэрии Омска проведена кадровая реформа и введена новая структура департаментов. Это, по мнению мэра города Оксаны Фадиной, должно было дать городской администрации качественно новый менеджмент и помочь в реализации приоритетных национальных проектов. В результате реформы должности вице-мэра лишился экс-глава депимущества Омска Денис Денежкин (вместе с ним покинули ведомство 52 сотрудника), а среди остальных заместителей градоначальницы были перераспределены полномочия.
Несмотря на эти изменения, в администрации существует должность, на которую власти не могут найти подходящего человека уже полтора года — глава департамента строительства. Оклад сотруднику обещают от 50 до 63 тыс рублей. Последним официальным руководителем депстроя Омска без приставки «исполняющий обязанности» был Илья Трушников в августе 2018 года.
Всего же, согласно сайту Gossluzhba.gov, на 3 февраля 2019 года в мэрии Омска, помимо главы депстроя, открыто 19 вакансий. Так, уже полгода продолжаются поиски нового директора департамента экономической политики взамен Ольги Парфеновой, ушедшей на должность руководителя Центра учета и содержания собственности Омской области. Столько же ищут нового замглавы Центрального округа взамен ушедшей на пост вице-мэра Анастасии Терпуговой.
Кадровый резерв
Едва ли не главная (помимо сайта Госслужбы) платформа для поисков высокопоставленных чиновников в городскую администрацию — муниципальный кадровый резерв. Это платформа, благодаря которой муниципальные служащие после соответствующего отбора получают возможность быть назначенными на вышестоящие и руководящие должности в мэрии Омска.
По состоянию на сегодняшний день (последние изменения в списке «резервистов» датированы 15 марта 2019 года) в резервном списке кадров мэрии Омска значится 30 человек. Он сформирован на основании предложений глав структурных подразделений мэрии и состоит только из муниципальных служащих.
При всем этом новые люди в мэрию Омска в течение двух последних лет приходят из строго ограниченного списка мест. На руководящие должности садятся иногородние специалисты из Волгограда — директор департамента информационной политики Олеся Потапова и глава аппарата мэра Омска Олег Заремба — и из Екатеринбурга — вице-мэр Михаил Губин и гендиректор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский. Также в мэрию Омска приходят на работу бывшие чиновники областного уровня (глава депимущества Дмитрий Махиня, экс-директор департамента образования Инна Елецкая и глава ЦАО Амангельды Мендубаев).
Из самого же кадрового резерва за последние 3 года получили повышение всего 10 человек. Так, в 2017 году продвинулось по службе трое (Олег Дымура, Ольга Симонова и Сергей Широбоков), в 2018 году всего один (Светлана Олифер), а в 2019 году шестеро человек (Елена Руднева, Галина Дубина, Анастасия Терпугова, Александр Коноваленко, Евгений Скрипкарев и Оксана Кирьянова).
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Создается впечатление, что попасть на руководящие позиции из кадрового резерва в условиях муниципалитета крайне сложно, а сам он работает не так, как задумано. С этим согласен декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Он полагает, что сама практика кадровых резервов более или менее жизнеспособна только на федеральном уровне, да и там вызывает нарекания — продвигаются только «президентские резервисты». На муниципальном уровне ситуация с кадрами намного хуже.
«В регионах и на муниципальном уровне ситуация с кадровым резервом является плачевной. До сих пор во власти существуют консервативные кадровые установки еще с советских времен, а сама ротация кадров протекает вяло. Плюс к этому в регионах очень сильны клановые и родственные связи и контакты. Это приводит к власти не всегда самые сильные и талантливые персоны, а иногда и просто коррупционные кадры», — пояснил Городу55 политолог.
Эксперт отмечает, что подобрать сам резерв на муниципальном уровне очень сложно, так как по сравнению с федеральным и региональным резервами он стоит на задворках. Наиболее логичный выход — просить помощи у федеральных и региональных властей.
«Нужно просить Федерацию через региональные власти поближе присматриваться к муниципалам, просить ресурсы. Главы субъектов могут, так сказать, „расшевелить“ и региональный резерв кадров ради помощи городу. Но все это должно быть под чутким надзором федерального центра. Если пустить ситуацию на самотек, как правило, ничем хорошим это не заканчивается», — считает Шатилов.
Однако в мэрии Омска считают, что муниципальный кадровый резерв уже сейчас отлично себя показывает и отвечает всем требованиям. Впрочем, не отрицают, что ему необходима «свежая кровь».
«В резерв на основании предложений руководителей структурных подразделений администрации Омска включены специалисты, являющиеся муниципальными служащими. Дополнительно принято решение расширить кадровый резерв, включив в него специалистов, которые не являются муниципальными служащими, однако желают войти в состав резерва с учетом своих профессиональных компетенций и навыков», — рассказали Городу55 в пресс-службе мэрии Омска.
Реформа кадрового резерва
В декабре 2017 года финалист конкурса «Лидеры России» Денис Денежкин был назначен на должность главы депимущества Омска (сейчас он является фигурантом уголовного дела о предоставлении льготных земель бизнесу, в депимущества прошли обыски). Уже в марте следующего года он выступил с предложением провести подобный конкурс для соискателей работы в мэрии Омска.
Мэр города Оксана Фадина поддержала эту идею, и в октябре 2018 года была создана рабочая группа по разработке нового резерва управленческих кадров администрации Омска. В состав группы вошли вице-мэры Денис Денежкин, Олег Заремба, Андрей Подгорбунских, а возглавил работу победитель «Лидеров России» Евгений Лупинос.
Группа должна была разработать новый алгоритм отбора кандидатов на различные должности в мэрии Омска. Кандидаты при этом не обязаны быть муниципальными служащими. В январе 2019 года Денежкин на фоне кадровой реформы в городской администрации покинул мэрию, а информации о деятельности группы больше не появлялось.
Город55 связался с Евгением Лупиносом, который пояснил, что весь 2019 год группа исправно работала и предоставила городским властям искомый алгоритм набора кадров.
«Первый вариант документа был готов летом 2019 года. Официально он был готов в самом конце 2019 года. Он одобрен, и уже в 2020 году по нему начнут проводиться конкурсы на замещение разных должностей в мэрии Омска. Я не могу точно говорить, кто будет организовывать эти конкурсы и отвечать за них, так как идет согласовательный процесс, но могу сказать, что хотел бы продолжить работу над этим проектом», — пояснил редакции Лупинос.
В мэрии Омска пояснили, что новая система отбора людей в кадровый резерв мэрии по подобию «Лидеров России» действительно начнется уже в этом году. Деньги для проведения конкурса будут выделены в апреле 2020 года, а в июле 2020 года он официально начнется. Итоги работы конкурсной комиссии, которая будет состоять минимум из пяти человек (вице-мэры Омска, специалисты департамента правового обеспечения и муниципальной службы, преподаватели вузов и члены общественных организаций), будут подведены в октябре 2020 года.
Сам конкурс будет состоять из трех этапов. На первом участники подадут заявки и пройдут заочное многоуровневое тестирование на наличие управленческих навыков, уровень интеллекта и знание законов. После этого начнется второй этап — групповые задания, которые покажут их умение взаимодействовать друг с другом.
Третий этап будет посвящен сравнению кандидатов и их оценке методом ассессмент-центр (комплексная оценка их готовности к работе и потенциальных возможностей). Показавшие себя удачно кандидаты войдут в обновленный кадровый резерв городской администрации.
«Реализация проекта позволит администрации города Омска решить проблему своевременного замещения высших должностей муниципальной службы лицами, соответствующими квалификационным требованиям, сократить период профессиональной адаптации при назначении на должность и стимулирует у кандидатов повышение профессионального уровня», — пояснили в мэрии Омска.
Политолог Александр Шатилов считает, что для участников конкурсов, подобных «Лидерам России», также необходима помощь правоохранительных органов, которые смогли бы провести некую профилактику антикоррупционной направленности.
«В семье не без урода, как говорится, и иногда на тех же „Лидерах России“ появляются люди с запятнанной репутацией, но не стоит их всех равнять между собой. Очень важно не только разжигать в кандидатах амбиции, но и совершенствовать их человеческий потенциал. Сейчас мы видим, что многие молодые кадры во власти не умеют общаться с населением, не умеют слушать и понимать народ, из-за чего попадают в сложные ситуации», — резюмировал Шатилов.