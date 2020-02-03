Кланы, родственники и контакты: реформирование кадровой политики мэрии Омска

«Первый вариант документа был готов летом 2019 года. Официально он был готов в самом конце 2019 года. Он одобрен, и уже в 2020 году по нему начнут проводиться конкурсы на замещение разных должностей в мэрии Омска. Я не могу точно говорить, кто будет организовывать эти конкурсы и отвечать за них, так как идет согласовательный процесс, но могу сказать, что хотел бы продолжить работу над этим проектом», — пояснил редакции Лупинос.