Американцы в Омске снимали фильм про силача Шивлякова

В Сибири американцам посчастливилось побывать в самый суровый сезон, зимой. Таким образом, они сумели составить представление о резком и изменчивом сибирском климате, когда холод резко сменяется оттепелью и наоборот. Михаил провел тренировку на улице, где показал, как он готовится к предстоящему турниру в Коламбусе. Снарядов, заявленных в турнире, у Шивлякова нет, но он продемонстрировал американцам альтернативные варианты. Так, вместо Wheel of pain («Колесо боли») омич протащил большие русские сани, в которые обычно запрягают коня. Также стронгмен на свежем воздухе выполнил упражнение «Бросание мешка через 5-метровую планку», поскольку в спортивном зале низкие потолки, и реализовать это в помещении не представляется возможным, пишет портал.