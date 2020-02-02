Американцы в Омске снимали фильм про силача Шивлякова

Posted 2 февраля 2020,, 10:36
Published 2 февраля 2020,, 10:36
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Rogue ежегодно снимает фильмы Road to the Arnold про самых сильных людей нашей планеты, вошедших в историю силового экстрима. В цикле передач есть ролики о Хафторе Бьернссоне (Исландия), Джерри Притчетта (США), Матеуше Килишковском (Польша) и Брайане Шоу (США). В этом году в список известных силачей войдет наш соотечественник омич Михаил Шивляков.
В Сибири американцам посчастливилось побывать в самый суровый сезон, зимой. Таким образом, они сумели составить представление о резком и изменчивом сибирском климате, когда холод резко сменяется оттепелью и наоборот. Михаил провел тренировку на улице, где показал, как он готовится к предстоящему турниру в Коламбусе. Снарядов, заявленных в турнире, у Шивлякова нет, но он продемонстрировал американцам альтернативные варианты. Так, вместо Wheel of pain («Колесо боли») омич протащил большие русские сани, в которые обычно запрягают коня. Также стронгмен на свежем воздухе выполнил упражнение «Бросание мешка через 5-метровую планку», поскольку в спортивном зале низкие потолки, и реализовать это в помещении не представляется возможным, пишет портал.
Съемки также прошли в фитнес-клубе, где Михаил и его подопечные – Дмитрий Скосырский и Лейла Амирбекян провели привычную для себя тренировку, Шивляков поднимал гантель и бегал с «колодцем».
Во второй день своего пребывания в Омске операторы с другого континента увидели, как восстанавливаются русские спортсмены после тяжелых тренировок, побывав в русской бане с вениками. Американцы познакомились с русскими традициями, такими как ныряние в снег, самовар и щедрый стол. Перед отъездом для гостей провели небольшую экскурсию по достопримечательностям Омска, в рамках которой кинорепортеры покатались на ледянке на горке вместе с жителями города.
Американцы отметили, что им очень понравился Омск и их поразило гостеприимство и отзывчивость сибиряков.