Новым директором ГТРК «Иртыш» стала Елена Моренис

Елена Моренис ранее работала собкором «Вестей» в Омской области, значилась шеф-редактором новостей, а затем была назначена заместителем директора, начальником службы радиовещания ГТРК «Иртыш». После работы на телевидении ушла в пресс-службу мэрии, а в 2012 году перешла на работу на «12 канал», где трудилась в качестве заместителя генерального директора. Сообщается, что к своим обязанностям она приступит с завтрашнего дня.