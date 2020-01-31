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Posted 31 января 2020,, 10:15

Published 31 января 2020,, 10:15

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Новым директором ГТРК «Иртыш» стала Елена Моренис

31 января 2020, 10:15
Коллективу ГТРК «Иртыш» сегодня, 31 января, представили нового директора. Им стала омская журналистка Елена Моренис, сообщают «Вести Омск».

Нового директора коллективу представил заместитель генерального директора ВГТРК и глава регионального департамента Рифат Сабитов. Прежнего главу ГТРК Татьяну Филиппенко он поблагодарил за долгую и плодотворную работу.

Елена Моренис ранее работала собкором «Вестей» в Омской области, значилась шеф-редактором новостей, а затем была назначена заместителем директора, начальником службы радиовещания ГТРК «Иртыш». После работы на телевидении ушла в пресс-службу мэрии, а в 2012 году перешла на работу на «12 канал», где трудилась в качестве заместителя генерального директора. Сообщается, что к своим обязанностям она приступит с завтрашнего дня.

Предыдущий руководитель ГТРК «Иртыш» Татьяна Филиппенко, по словам Сабитова, останется работать в структуре гостелерадиокомпании. По инсайдерской информации, ей могут предложить пост замдиректора по радиовещанию.

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