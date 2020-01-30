В Омске оправдали патологоанатомов, которых обвиняли в продаже данных об умерших

Сотрудниками ГКБ № 11 силовики заинтересовались весной 2018 года: в полицию сообщили о том, что местные патологоанатомы берут деньги от похоронных агентств в обмен на информацию об умерших и их родственниках. В начале июня оперативники зафиксировали четыре случая получения взяток врачами. Всего по окончательной версии следствия, медики с 2015 по 2017 годы получили от похоронных агентов более 3 млн рублей.