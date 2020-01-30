В Омске оправдали патологоанатомов, которых обвиняли в продаже данных об умерших

Posted 30 января 2020,, 08:59
Published 30 января 2020,, 08:59
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Дело рассматривал судья Центрального районного суда Владислав Сторожук, и он принял решение оправдать бывшую заведующую патотделением Ольгу Васильеву, а также патологоанатома Людмилу Михайлову и санитарок Елену Мокрухину и Валентину Зацепину. Следователям удалось доказать 40 случаев получения медиками взяток, что квалифицируется по п.«а» ч.5 ст. 290 УК РФ, отмечает издание. Однако судья объявил, что бывшие медработники не виновны.
Сотрудниками ГКБ № 11 силовики заинтересовались весной 2018 года: в полицию сообщили о том, что местные патологоанатомы берут деньги от похоронных агентств в обмен на информацию об умерших и их родственниках. В начале июня оперативники зафиксировали четыре случая получения взяток врачами. Всего по окончательной версии следствия, медики с 2015 по 2017 годы получили от похоронных агентов более 3 млн рублей.
В октябре 2018 года дело направили в суд, а 31 декабря было оглашено оправдательное решение судьи. Вину в содеянном фигурантки не признали. Решение не устроило силовиков, и в карточке суда появилась отметка «Обжалуется». В Омском облсуде информации о рассмотрении апелляции пока нет.
Отметим, что доля оправдательных приговоров в России по статистике на 2018 год равна 0.13%.