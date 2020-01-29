Лобов вспомнил, как осваивался на посту министра природных ресурсов

Posted 29 января 2020,, 10:14
Published 29 января 2020,, 10:14
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По словам Лобова, ему пригодился большой опыт в управлении, не зная отрасль, быть на 80% успешным помогло применение обычных методик менеджмента, но 20% специфики пришлось добирать.
«Пошел получать экологическое образование, чтобы понимать специфику процессов. Погружение происходило экстремально, тяжело», – рассказал Лобов в интервью газете «Коммерческие вести».
Также министр заявил, что не жалеет о решении переехать в Омск. Работа его увлекает несмотря на трудности и проблемы со здоровьем, которые чиновник успел заработать. Сейчас Лобов освоил в Омской области сферу природоохранных отношений. Главе активно помогают его подчиненные.
Можно разобраться в основных процессах, но не во всем, но для этого есть узкие специалисты, которые являются опорой и поддержкой, сообщил политик.
«Они на совещаниях высказывают свои мнения, мне остается принять решение, проконтролировать его выполнение, откорректировать», – рассказал о специфике своей работы Лобов.