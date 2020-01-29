Лобов вспомнил, как осваивался на посту министра природных ресурсов

Также министр заявил, что не жалеет о решении переехать в Омск. Работа его увлекает несмотря на трудности и проблемы со здоровьем, которые чиновник успел заработать. Сейчас Лобов освоил в Омской области сферу природоохранных отношений. Главе активно помогают его подчиненные.