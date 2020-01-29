Кировский ЗАГС в Омске переедет в десятиэтажку на Дмитриева

Posted 29 января 2020,, 09:17
Published 29 января 2020,, 09:17
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Специалист отметила, что новое помещение будет в несколько раз больше, что позволило обустроить в нем «небольшие, но очень уютные и красивые зал европейского типа для торжественных регистраций и комната жениха и невесты». Биляченко подчеркнула, что ремонт и переезд управления ЗАГС проводился по решению губернатора области.
ЗАГС расположится в десятиэтажном здании по улице Дмитриева, 1/7. Ранее он располагался в окружной администрации по улице Профинтерна в Кировском округе города. Торжественное открытие нового ЗАГСа назначено на 20 февраля 2020 года, и в этот день будет проведено несколько бракосочетаний.