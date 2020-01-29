Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января 2020,, 09:17

Published 29 января 2020,, 09:17

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Кировский ЗАГС в Омске переедет в десятиэтажку на Дмитриева

29 января 2020, 09:17
В Омске Кировский ЗАГС переедет из нынешнего места в десятиэтажное здание на улице Дмитриева. Смену местоположения и адреса ЗАГСа на пресс-конференции анонсировала начальник управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области Наталья Биляченко, пишет «ОмскРегион».

Специалист отметила, что новое помещение будет в несколько раз больше, что позволило обустроить в нем «небольшие, но очень уютные и красивые зал европейского типа для торжественных регистраций и комната жениха и невесты». Биляченко подчеркнула, что ремонт и переезд управления ЗАГС проводился по решению губернатора области.

ЗАГС расположится в десятиэтажном здании по улице Дмитриева, 1/7. Ранее он располагался в окружной администрации по улице Профинтерна в Кировском округе города. Торжественное открытие нового ЗАГСа назначено на 20 февраля 2020 года, и в этот день будет проведено несколько бракосочетаний.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15