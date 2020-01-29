Кировский ЗАГС в Омске переедет в десятиэтажку на Дмитриева

Специалист отметила, что новое помещение будет в несколько раз больше, что позволило обустроить в нем «небольшие, но очень уютные и красивые зал европейского типа для торжественных регистраций и комната жениха и невесты». Биляченко подчеркнула, что ремонт и переезд управления ЗАГС проводился по решению губернатора области.