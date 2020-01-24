«Росводоканал Омск»: в 2019 году горожане передали показания 4 млн раз

Posted 24 января 2020,, 05:47
Published 24 января 2020,, 05:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Более 4 млн раз омичи передали показания приборов учёта воды в 2019 году. 65 % из них поступили в компанию электронными способами, такими как: электронная почта, СМС-сообщение, банкоматы, платёжные терминалы и системы, онлайн-сервис на официальном сайте и через личный кабинет. По сравнению с прошлым годом популярность электронных способов выросла на 10 %.
Наибольший рост - 70 % показал способ передачи данных без регистрации на сайте. С его помощью омичи предоставили показания 128 тысяч раз. На 20 % больше, чем в 2018 году горожане передавали данные через голосовой набор. Ряд клиентов предприятия теперь отдают предпочтение только такому сервису – диктуют цифры роботу. В числе популярных - передача показаний в квитанциях. Ежемесячно 90 тысяч омичей вписывают данные в платежные документы.
«Мы предоставили омичам разные способы передачи показаний, каждый потребитель вправе выбрать тот, который ему удобен. Чем больше данных о расходе воды поступит на предприятие, тем точнее будут начисления в квитанциях горожан. Нас радует то, что абоненты всё чаще выбирают электронные способы передачи данных и пользуются удобными сервисами», — рассказала коммерческий директор АО «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская.
Передавать показания приборов учёта горожане могут в любой день месяца. А чтобы актуальные сведения были отражены в квитанции, «Росводоканал Омск» рекомендует делать это с 18 по 25 число каждого месяца.
Передача показаний приборов учёта – стандартная процедура, которая подразумевает снятие показаний и их передачу поставщику ресурса один раз в месяц. Таким образом потребитель оплачивает только за фактически израсходованную воду и канализацию.
Способы передачи данных:
— через автоматический приём голосовых данных или путём ввода данных на клавиатуре смартфона по номеру 39-51-00 (круглосуточно);
— указать в квитанции омского водоканала (данные вписываются в специальные графы в квитанции);
— по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трёх строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;
— посредством SMS на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;
— в терминалах АО «ОмскВодоканал», ул. Маяковского, 2, ул. Конева, 14, ул. Кирова, 49/2, ул. Малунцева, 30;
— по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;
— при посещении офисов обслуживания населения (ул. Маяковского, 2, ул. Конева,14, ул. Кирова, 49/2, ул. Малунцева, 30, офисы в микрорайоне Береговом по адресу: Комсомольский проспект, 13 и в Крутой горке по адресу: ул. Российская, 13);
— в пунктах приёма Фрисби.