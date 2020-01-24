«Росводоканал Омск»: в 2019 году горожане передали показания 4 млн раз

Наибольший рост - 70 % показал способ передачи данных без регистрации на сайте. С его помощью омичи предоставили показания 128 тысяч раз. На 20 % больше, чем в 2018 году горожане передавали данные через голосовой набор. Ряд клиентов предприятия теперь отдают предпочтение только такому сервису – диктуют цифры роботу. В числе популярных - передача показаний в квитанциях. Ежемесячно 90 тысяч омичей вписывают данные в платежные документы.