Суд Омска пересмотрел приговор экс-чиновниц по делу о получении взяткок

Приговор по резонансному делу о получении взяток был вынесен в суде 25 сентября 2018. Женщины не соглашались с обвинением, отрицая свою причастность к преступлению. Чиновницы настаивали на том, что Фаризана Бережная, которая работала с ними в департаменте и давала показания в суде, оговорила их.