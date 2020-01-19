Суд Омска пересмотрел приговор экс-чиновниц по делу о получении взяткок

Posted 19 января 2020,, 08:25
Published 19 января 2020,, 08:25
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Елена Гусева и Светлана Парадеева были осуждены на два года лишения свободы, а Надежде Журовой присудили три года колонии. В связи с пересмотром дела, чиновницу решено освободить из-под стражи.
Приговор по резонансному делу о получении взяток был вынесен в суде 25 сентября 2018. Женщины не соглашались с обвинением, отрицая свою причастность к преступлению. Чиновницы настаивали на том, что Фаризана Бережная, которая работала с ними в департаменте и давала показания в суде, оговорила их.
Через месяц после вынесения приговора суд рассмотрел апелляцию адвокатов чиновниц. Они просили переквалифицировать дело на статьи 292 «Служебный подлог» или 327 «Подделка документов», однако суд их требования не удовлетворил, но частично изменил решение. Об этом писал Город55. Приговор Центрального райсуда требовал солидарно взыскать с Журовой, Гусевой и Парадеевой 3,38 млн. рублей. Омский облсуд разделил сумму ущерба на части:
«Взыскать с Журовой, Гусевой и Парадеевой солидарно в доход Российской Федерации денежные средства, полученные в результате преступлений в сумме 1.73 млн рублей, с Журовой и Гусевой солидарно в доход Российской Федерации денежные средства, полученные в результате преступлений в сумме 1 млн рублей», — говорилось в апелляционном определении.
По делу в Верховном суде была рассмотрена кассация. Можно предположить, что Верховный суд отменил предыдущее апелляционное определение, пишет издание. Предполагается, что показания чиновниц рассматривались не в полном объеме. Так, по факту выяснилось, что действия женщин не были спланированны друг с другом.
Суд первой инстанции установил, что преступления совершались осужденными в разный период времени и разным составом участников.
«Судом не было приведено обоснованных доказательств, что осужденные, будучи участниками организованной группы, знали о разрабатываемых планах других участников организованной группы, были осведомлены и участвовали в подготовке преступлений, в том числе совершенных другими лицами», - уточняет ведомство.
Нарушения, допущенные в рассмотрении дела стали решающими при вынесении приговора. В связи с этим приговор суда был отменен и передан на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе.