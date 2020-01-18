Мусорная реформа в 2020 году. Хватит ли места на омских полигонах

Posted 18 января 2020,, 09:49
Published 18 января 2020,, 09:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Такие данные приводятся в материалах Счетной палаты РФ по итогам мониторинга исполнения национального проекта «Экология». Эксперты считают, что даже если регионы и выйдут на запланированные показатели утилизации, тенденция к накоплению мусора сохранится.
В Омской области складывается критическая ситуация с накоплением и захоронением мусора — действующие мусорные полигоны отсутствуют, а после 1 марта 2020 года может случится так, что городской мусор будет некуда вывозить.
Региональный проект обращения с ТКО
Начнем с того, что в Омской области разработан региональный проект, затрагивающий сферу ТКО — «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». По плану, до 2024 года в регионе планируется строительство 12 новых объектов обращения с ТКО.
В том числе двух крупных мусоросортировочных комплексов в Советском округе Омска и в Тарском районе, восьми мусороперегрузочных станций в Тюкалинском, Любинском, Москаленском, Шербакульском, Нововаршавском, Горьковском, Кормиловском, Черлакском районах, двух сортировочных станций в Усть-Ишимском и Оконешниковском районах. А также трех мусорных полигонов в Таврическом, Тарском и Оконешниковском районах.
На 2020 год региональный проект обеспечен федеральным финансированием в объеме 885.7 млн рублей. Объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2021 год запланирован в размере 940.9 млн рублей.
Реальная картина
По данным регионального минприроды, ежегодно на территории Омска и области образуется более 3 млн тонн отходов. Согласно существующей территориальной схемы обращения с ТКО, в Омской области расположено более 100 свалок отходов, а действующие мусоросжигательные или мусороперерабатывающие комплексы отсутствуют.
В Омске ситуация еще хуже — функционирующих полигонов у города нет. Согласно территориальной схеме, ближайший объект для размещения ТКО — полигон в селе Надеждино Омского района. С 2017 года по решению арбитражного суда он прекратил размещение ТКО на своей территории и работает в режиме площадки накопления отходов (на этой неделе природоохранная прокуратура запретила свозить мусор на надеждинскую свалку).
Полигоны в Ленинском и Кировском округах Омска закрыты по решению суда, а сбор мусора там ведется на площадках временного накопления. Однако срок работы в таком режиме у полигонов истекает 1 марта 2020 года.
Что дальше
Куда будет свозиться мусор из Омска после 1 марта, никто не знает. В принципе законодательство позволяет продлить срок использования Ленинской и Кировской свалок в качестве площадок под размещение до 1 января 2023 года, но нужно получить новое разрешение у федерации.
Региональное минприроды подало заявку на размещение там отходов — пока официального ответа не получено.
Согласно территориальной схеме по обращению с ТКО, к 2023 году главной свалкой Омской области должен стать полигон в Таврическом районе. Однако его пока не существует в виде проекта, источники финансирования строительства также не определены. В декабре прошлого года депутаты Горсовета высказали предложение о строительстве полигона для Омска на условиях государственно-частного партнерства.
Отдельная тема — рекультивация городских свалок. На сегодняшний день определено, что первыми будут проведены работы на двух закрытых полигонах в Советском и Центральном округах. Согласно графику, рабочая документация по их рекультивации должна быть готова к осени 2020 года.