Мусорная реформа в 2020 году. Хватит ли места на омских полигонах

В Омске ситуация еще хуже — функционирующих полигонов у города нет. Согласно территориальной схеме, ближайший объект для размещения ТКО — полигон в селе Надеждино Омского района. С 2017 года по решению арбитражного суда он прекратил размещение ТКО на своей территории и работает в режиме площадки накопления отходов (на этой неделе природоохранная прокуратура запретила свозить мусор на надеждинскую свалку).