В Омске начнут готовить клоунов для больных детей

В рамках проекта «Академия улыбок» в конце января в Омске начнется обучение клоунов для больниц, сообщает omskregion.info. Деньги на это выделил Фонд президентских грантов. Волонтеры, прошедшие обучение, смогут оказывать психологическую поддержку детям, которые проходят длительное лечение в медицинских учреждениях города и области. Больничную клоунаду еще называют «смехотерапией» или «улыбкотерапией».