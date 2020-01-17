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Posted 17 января 2020,, 04:21

Published 17 января 2020,, 04:21

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске начнут готовить клоунов для больных детей

17 января 2020, 04:21
Проект реализуется на президентский грант. Больничные клоуны будут веселить больных детей.

В рамках проекта «Академия улыбок» в конце января в Омске начнется обучение клоунов для больниц, сообщает omskregion.info. Деньги на это выделил Фонд президентских грантов. Волонтеры, прошедшие обучение, смогут оказывать психологическую поддержку детям, которые проходят длительное лечение в медицинских учреждениях города и области. Больничную клоунаду еще называют «смехотерапией» или «улыбкотерапией».

Пятинедельное обучение больничных клоунов будет бесплатным. Его участниками станут врачи, психологи, режиссеры, актеры, фокусники, игротехники. Стажировки пройдут в детских стационарах. К лету выпускниками программы станут 60 клоунов.

Размер президентского гранта составил 1.1 млн рублей при софинансировании в 696 тыс рублей. Фондом президентских грантов на «Академию улыбок» уже перечислено 866 тыс рублей.

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