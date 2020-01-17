Рынок мигрантов Омской области: кто зарабатывает на иностранцах

Весь прайс-лист обеих компаний (осуществляют платные медосмотры, выдают сертификаты медицинских исследований и проводят экзамены на знание русского языка), как утверждает источник редакции в правоохранительных органах, — ширма для отъема денег, на что жаловались в полицию сами иностранные граждане. В центре, по их словам, развернут бизнес по выдаче приезжим фиктивных документов, в том числе и медицинских, что позволяет им незаконно встать на учет. Если у мигранта нет требуемой суммы, ему может быть выдан кредит.