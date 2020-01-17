Рынок мигрантов Омской области: кто зарабатывает на иностранцах

Posted 17 января 2020, 12:37
Published 17 января 2020, 12:37
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Согласно постановлению правительствуОмской области от 17 декабря 2014 года № 305-п, в регионе существует только 8 юридических лиц, имеющих право на медицинское и юридическое обслуживание граждан из других стран. Эти учреждения имеют право на медицинское освидетельствование и постановку на учет мигрантов из других стран, приехавших в регион на заработки. Через эти компании в год проходит несколько десятков тысяч человек.
Региону принадлежат всего четыре — БУЗОО «Наркологический диспансер», БУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер», БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и «Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций».
Остальные четыре компании принадлежат частным лицам. Эти фирмы предлагают иностранным гражданам прохождение платных медосмотров, а также освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства. Их главная задача — не пустить в регион больных опасными и заразными болезнями мигрантов.
Услуги частных компаний для мигрантов платные — все они колеблются в одном ценовом диапазоне. Город55 разбирается, кто и как зарабатывает на здоровье мигрантов.
Центр на Кемеровской
Одним из главных ведомств по работе с мигрантами в Омске является Единый многофункциональный центр для мигрантов, открытый в марте 2018 года. Он расположен в двух корпусах-пристройках к дому на улице Кемеровская, 15. Инициатором создания Единого центра СМИ региона назвали экс-руководителя УМВД России по Омской области Леонида Коломийца. На церемонии открытия присутствовал на тот момент еще врио губернатора региона Александр Бурков.
Центр на улице Кемеровской работает под надзором руководителя омского филиала ФГУП ФГУП «ПВС» МВД России Армана Куспанова. Как выяснил Город55, полный тезка Куспанова, как и бывший начальник Омской полиции Коломиец, ранее служил в органах внутренних дел Астраханской области. Там он занимал должность начальника Центра исполнения административного законодательства местного УМВД.
В самом здании центра (улица Кемеровская, 15, к. 1 и к. 2) расположено еще три юрлица. Так, в октябре 2017 года в корпусе № 1 открылось ООО «Омский миграционный центр». Оно принадлежит Багиру Халилову. Интересно, что он, по аналогии с Куспановым, предположительно является выходцем из УМВД России по Астраханской области. Так, некий Багир Халилов работал там заместителем начальника отдела противодействия коррупции.
«Омский миграционный центр» под руководством Халилова также занимается переводом документов, копированием документов, предоставлением финансовых услуг и деятельностью в области права. На момент написания материала компания находится в статусе ликвидации.
В корпусе № 1 работает еще одна компания — ООО «Сервисно-миграционная служба» (основана в декабре 2017 года). Ее бенефициар и директор Елизавета Ермолаева параллельно занимается бизнесом в Астрахани. Там она работает директором в компании «Русар»(занимается оптовой торговлей), управляет апарт-отелем «Золотой Затон» и руководит ООО «Буржуй» (местный гастроном). Ермолаева причастна к работе третьего юрлица, работающего с мигрантами. В период с января по май 2018 года она руководила ООО «Объединенный медицинский центр». Именно эта компания проводит медицинское освидетельствование прибывших в регион мигрантов.
«ОМЦ» был учрежден 16 января 2018 года Елизаветой Ермолаевой. В «Объединенном медицинском центре» на Кемеровской в 2019 году прошло три проверки, каждая из которых показала проблемы в работе медучреждения. В ходе одной из проверок выяснилось, что центр использовал аппарат для флюорографии без надлежащей лицензии, однако суд отказался штрафовать «ОМЦ» за нарушение, так как истек срок его давности.
На данный момент компания принадлежит Дамиру Султанову (до 2010 года торговал автозапчастями как индивидуальный предприниматель, после чего закрыл ИП). Отметим, что в 2009 году руководитель и возможный владелец техцентра «Алан-Авто» по имени Дамир Султанов был арестован по подозрению в торговле наркотиками. В 2010 году осужден на 10 лет колонии строгого режима.
«Узбекистанские»
Главным конкурентом ЕМЦ является ООО «Нисо». Город55 подробно рассказывал о его деятельности в материале «Война за рынок мигрантов в Омске». Компания принадлежит уроженке Узбекистана Мукаддасхон Бойхоновой. Также женщина владеет ООО «Центр миграционных услуг» (занимается переводом документов с других языков и проведением комплексного экзамена на знание русского языка и истории России).
Весь прайс-лист обеих компаний (осуществляют платные медосмотры, выдают сертификаты медицинских исследований и проводят экзамены на знание русского языка), как утверждает источник редакции в правоохранительных органах, — ширма для отъема денег, на что жаловались в полицию сами иностранные граждане. В центре, по их словам, развернут бизнес по выдаче приезжим фиктивных документов, в том числе и медицинских, что позволяет им незаконно встать на учет. Если у мигранта нет требуемой суммы, ему может быть выдан кредит.
Ранее корреспондент Города55 посещал объединенный офис «Нисо» и «ЦМУ» на улице 10 лет Октября, 172б. Внутри здания располагалось сразу несколько помещений, в которых работали микрокредитные организации ООО «Альфапроф», КПК «Мегаполис», ООО «Амадея», КПК «Аврора». По предположению источника, за «помощь с получением кредита» с мигранта удерживалось до 40% от взятой в долг суммы (но не более 15 тысяч рублей).
К концу 2019 года все, кроме одной, микрокредитные организации прекратили свое существование. Единственной представленной в центре МКК, продолжившей свою работу, оказалась КПК «Аврора». Однако в сентябре 2019 года она перерегистрировалась в Ростовскую область, при этом фактически осталась в Омске — на улице Авиагородок, д. 34.
В апреле 2019 года Мукаддасхон Бойхонова стала соучредителем и председателем общественной организации «По защите прав и законных интересов мигрантов». Юрлицо занимается изданием книг, брошюр, газет, рекламой и проведением конференций и выставок. Совладелицей некоммерческой фирмы также стала главврач «Нисо» Людмила Буслова. Зарегистрировано ОРОО там же, где и «Нисо», — на улице Заозерной, д. 18, кв. 36.
Уголовное дело
В апреле 2018 года УМВД России по Омской области по заявлению 10 человек (судя по именам - гражданам Китайской Народной Республики) возбудило уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц ООО «ЦМУ» по статье «Организация незаконной миграции» (ст. 322.1 УК РФ). Вместо оказания консультационных услуг иностранцам выдали поддельные сертификаты с заведомо ложными сведениями о сдаче экзаменов, именно это и стало причиной для возбуждения дела.
Организатором и бенефициаром всей схемы постановки мигрантов на учет источник, близкий к правоохранительным органам, называет некоего гражданина Узбекистана Гулшана Акбарова (Гоша).Город55 сумел связаться с Акбаровым, который заявил, что уголовное дело против «ЦМУ» — происки некоего «генерала полиции», пытающегося «отнять у нас бизнес». Он добавил, что применяются и «жесткие способы» — задержания и побои.
Город55 нашел решение Омского областного суда по гражданским делам от 8 сентября 2017 года, согласно которому Мукаддасхон Бойхоновой (владелица «Нисо» и «ЦМУ») присудили компенсацию морального вреда в 20 тыс рублей и возмещение убытков в размере 5 тыс рублей. Все из-за травм Бойхоновой, полученных при допросе по подозрению в незаконной регистрации в ее деревенском доме иммигрантов.
В 2019 году уголовное дело в отношении «ЦМУ» было закрыто.
Новые игроки
Весной 2019 года на рынке медицинских услуг для мигрантов появилось два новых игрока. Согласно постановлению правительства Омской области от 24 апреля 2019 года № 142-п, право на медицинское освидетельствование иностранцев получило ООО «Медицинский лечебно-диагностический центр «Доверие». В Омске компания работает под брендом «Ситимед». Она целиком принадлежит омичу Сергею Волкову.
При этом на сайте «Ситимеда» упоминания о том, что медучреждение ведет работу с мигрантами, которые к тому же могут быть больны опасными заболеваниями, найти не удалось. Вероятно, они спрятаны для того, чтобы не распугать омскую клиентуру.
Главврач «Ситимеда» — лучший рентгенолог Омской области в 2015 году Александр Стороженко (предположительно родственник бывшего министра здравоохранения Омской области Андрея Стороженко). Также Александр Стороженко является совладельцем ООО «Медицинский центр «Здоровье». Основной частью компании владеет экс-кандидат в депутаты Госдумы РФ от Омской области Андрей Жаренко.
А с 29 мая 2019 года проводит медицинское освидетельствование мигрантов и ООО «Многопрофильный медицинский центр «Здоровье» (директор — Светлана Захарьева, бенефициар — Андрей Оскотский) на проспекте Губкина, 12.
На данный момент в компании введена процедура наблюдения в рамках банкротного дела по иску ООО «Бастион» (бенефициар Ольга Скотникова). Юрлицо располагается в том же здании. Долг «Здоровья» перед торговцем бетоном и другими стройматериалами и техникой составляет 1.3 млн рублей. Процедура наблюдения в медучреждении введена и продлится до 11 апреля 2020 года.