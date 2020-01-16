ВКонтакте разместила QR-коды в Музее космонавтики

«Проект с QR-кодами ВКонтакте — это замечательная возможность встретиться с космонавтами у нас в музее в любое время и лично от них узнать о самых интересных экспонатах. Экскурсия от настоящих Героев — это ведь и есть космос! И самое интересное, что это бесконечная история, которую мы будем постоянно дополнять. Мы уже пригласили к участию в проекте и других легендарных космонавтов нашей страны».