Омск, встречай! Максим Батырев с новым мастер-классом для руководителей

Мы живем в постоянно меняющемся мире и для руководителя жизненно важно уметь правильно выстраивать стратегию компании под экономические встряски и кризисы. Когда на море штиль, то есть в экономике стабильность и порядок, капитан с командой ведут себя одним образом, когда на море начинается шторм, происходят изменения, появляются санкции, рубль скачет, только единицы могут перестроиться и начать действовать адекватно ситуации. Максим Батырев сам провел свою компанию и команду через ряд серьезных испытаний, из которых мы вышли победителями, в то время, когда конкуренты не смогли сделать ни одной продажи, его департамент продаж стал лучшим в стране. Что он делал, какие технологии использовал, как поддерживал боевой дух команды, Максим расскажет на своем мастер-классе «Менеджер в эпоху перемен» 18 февраля в Омском Конгресс-холле.