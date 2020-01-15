Партия Прилепина обойдет Омск стороной — версия

Posted 15 января 2020, 03:54
Published 15 января 2020, 03:54
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
О намерении обкатать новую партию писателя Захара Прилепина на Урале стало известно еще в конце осени прошлого года. Компанию Прилепину в новом движении «За правду» должен был составить один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, широко известный в Екатеринбурге. Ожидалось, что через новую политическую силу вернется команда бывшего заместителя губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. Главными должны были стать выборы в Госдуму и свердловское Заксобрание в 2021 году.
Стартовать партии, выросшей из движения «За правду», официально предстоит в марте, когда должен пройти учредительный съезд. На это время планируется проведение аналогичных мероприятий у других «нишевых» партий. К таким можно отнести «Партию прямой демократии» создателей игры World of Tanks и перспективную экологическую партию.
Каждая из новых политических сил будет ориентирована на узкие группы населения — геймеров, национал-патриотов и борцов за природу. Всего ожидается создание до десятка «нишевых» партий, которые должны расширить конкуренцию на выборах Госдумы и раздробить оппозиционный электорат. Предполагается, что две-три партии получат представительство в парламенте, остальные же сосредоточатся на создании информационного шума и будут существовать лишь в СМИ. Создавать мощную сеть региональных отделений для этого ни к чему.
В Екатеринбурге закрывается не проработавшее и двух месяцев медиа Bombus одного из создателей журнала «Русский репортер» Дмитрия Соколова-Митрича. Источники ura.news сообщают, что редакции Bombus будет предложено перейти в новое федеральное издание. Главным редактором проекта после переформатирования станет Игорь Рябов, известный как глава экспертной группы «Крымский проект». По его словам, в проект вложатся заинтересованные в развитии «информационного русскоязычного поля» с ориентацией на «консервативное большинство» люди.
Помогать в становлении проекта будет теле- и радиоведущий, политолог Сергей Михеев. Возможно, новое СМИ как раз создается под партию Захара Прилепина. Новая политическая сила, ориентированная на патриотически настроенную аудиторию политических ток-шоу, нуждается в соответствующем медийном сопровождении и представительстве. Делать это на готовой екатеринбургской базе проще. Есть несколько успешных примеров построения федеральных СМИ со штаб-квартирой в столице Урала.
В первую очередь после проведения учредительного съезда партия Захара Прилепина с патриотической повесткой, консервативными ценностями и объявленной борьбой с «реваншем либералов» сосредоточится на участии в региональных кампаниях 2020 года. Прохождение представителей новых партий в региональные парламенты позволит им не участвовать в сборе подписей на выборах в Госдуму. В противном случае необходимо будет заручиться поддержкой двух миллионов избирателей, притом что и сам сбор подписей, и их сдача являются рискованным и затратным процессом.
«Коммерсант» сообщил о скором открытии корпунктов нового СМИ в Крыму, Ульяновске, Казани и Новосибирске. Омск данное медиа, как и новая партия Прилепина, похоже, обходят пока стороной. Что и неудивительно: в Омской области выборы в региональный парламент пройдут, как и на Среднем Урале, вместе с выборами в Госдуму в сентябре 2021 года.
Куда перспективнее сейчас сосредоточить усилия новой политической силы и переформатированного СМИ на Курганской, Новосибирской и Челябинской областях, добавив к ним Ямало-Ненецкий автономный округ. Работа с этими регионами позволит поучаствовать в борьбе в общей сложности за 192 мандата региональных депутатов.