Партия Прилепина обойдет Омск стороной — версия

Каждая из новых политических сил будет ориентирована на узкие группы населения — геймеров, национал-патриотов и борцов за природу. Всего ожидается создание до десятка «нишевых» партий, которые должны расширить конкуренцию на выборах Госдумы и раздробить оппозиционный электорат. Предполагается, что две-три партии получат представительство в парламенте, остальные же сосредоточатся на создании информационного шума и будут существовать лишь в СМИ. Создавать мощную сеть региональных отделений для этого ни к чему.