В Омске начинается прием заявок на участие в грантовом конкурсе «Газпром нефти»

Posted 13 января 2020,, 11:54
Published 13 января 2020,, 11:54
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Принять участие могут общественные и благотворительные организации, а также инициативные горожане.
Общий фонд конкурса – 6 млн рублей. Авторы интересных инициатив получат до 350 тыс рублей. Для всех желающих будут организованы специальные мастер-классы, проектные лаборатории и образовательные интенсивы.
Заявки принимаются до 14 февраля. Получить дополнительную информация можно на сайте www.grant.rodnyegoroda.ru. Все проекты оценит экспертная комиссия, состоящая из представителей правительства Омской области, мэрии Омска, СМИ, общественных организаций и ОНПЗ.
Грантовый конкурс завод проводит уже седьмой год подряд, поддерживая грантами проекты социальной направленности. В 2019 году в Омске было успешно реализовано 28 социальных проектов победителей конкурса. Среди них – лаборатория робототехники, театральный фестиваль, мастерская краеведческих игрушек, студия керамики, детский автоград, игровые и спортивные площадки.
«Успешное развитие региона зависит от вовлеченности самих жителей в позитивные изменения, и мы рады быть надежным партнером инициативных горожан. С помощью грантового конкурса Омский НПЗ помогает раскрыть потенциал как можно большему количеству омичей, создает возможности для самореализации», - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.