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Posted 13 января 2020,, 11:54

Published 13 января 2020,, 11:54

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске начинается прием заявок на участие в грантовом конкурсе «Газпром нефти»

13 января 2020, 11:54
ОНПЗ начал принимать заявки на участие в грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Завод готов поддержать лучшие социальные проекты, инициаторами которых выступают активные омичи.

Принять участие могут общественные и благотворительные организации, а также инициативные горожане.

Общий фонд конкурса – 6 млн рублей. Авторы интересных инициатив получат до 350 тыс рублей. Для всех желающих будут организованы специальные мастер-классы, проектные лаборатории и образовательные интенсивы.

Заявки принимаются до 14 февраля. Получить дополнительную информация можно на сайте www.grant.rodnyegoroda.ru. Все проекты оценит экспертная комиссия, состоящая из представителей правительства Омской области, мэрии Омска, СМИ, общественных организаций и ОНПЗ.

Грантовый конкурс завод проводит уже седьмой год подряд, поддерживая грантами проекты социальной направленности. В 2019 году в Омске было успешно реализовано 28 социальных проектов победителей конкурса. Среди них – лаборатория робототехники, театральный фестиваль, мастерская краеведческих игрушек, студия керамики, детский автоград, игровые и спортивные площадки.

«Успешное развитие региона зависит от вовлеченности самих жителей в позитивные изменения, и мы рады быть надежным партнером инициативных горожан. С помощью грантового конкурса Омский НПЗ помогает раскрыть потенциал как можно большему количеству омичей, создает возможности для самореализации», - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

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