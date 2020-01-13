В Омске начинается прием заявок на участие в грантовом конкурсе «Газпром нефти»

«Успешное развитие региона зависит от вовлеченности самих жителей в позитивные изменения, и мы рады быть надежным партнером инициативных горожан. С помощью грантового конкурса Омский НПЗ помогает раскрыть потенциал как можно большему количеству омичей, создает возможности для самореализации», - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.