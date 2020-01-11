Синяки под глазами, порваны уши. Новый случай истязания ребенка в Омской области

Posted 11 января 2020,, 08:48
Published 11 января 2020,, 08:48
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Травмы у ребенка обнаружили его родная бабушка и отец мальчика, которые пришли его навестить домой к его матери. Женщина в разводе с отцом мальчика и живет с другим мужчиной, и родственники уверены, что синяки на теле 4-летнего омича — дело рук его отчима.
«Я откидываю одеяльце, и вдруг мы видим, что ребенок весь избитый, что у него кровоподтеки, весь красный - я даже не могу передать! Я сразу поняла, что это насильственное, что удары были нанесены, издевательства», — рассказала телеканалу бабушка мальчика.
У ребенка обнаружили ссадины и царапины на животе, под глазами были синяки, а мочки ушей порваны и кровоточат. На вопрос родных о том, откуда появились эти травмы, мальчик рассказывает, что его не раз бил отчим.
Домой к матери ребенка вызвали скорую, мальчика госпитализировали и диагностировали «синдром жестокого обращения с детьми, множественные ушибы головы, лица, спины», цитирует врачей телеканал. Спустя неделю пребывания в больнице ребенка выписали и передали бабушке и его отцу.
Бабушка и родной отец мальчика обратились в полицию и намерены лишить его мать родительских прав. Оодновременно с ними заявление написали мать и отчим ребенка. Они утверждают, что некогда родственники их оклеветали, а ребенок получил травмы сам — упал с кресла, уверяют омичи.
Дело по статье «Истязание» уже передали в Следственный комитет, но пока разбирательство идет в отношении неустановленных лиц. «Проводится расследование по факту причинения 4-летнему мальчику телесных повреждений. Уголовное дело возбуждено по статье 117 УК РФ. Расследование будет проведено максимально объективно, доводы всех сторон будут учтены и проверены во время расследования уголовного дела», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.
Напомним, сейчас идет суд над отчимом и матерью мальчика, которого они за любую провинность ставили на гречку.