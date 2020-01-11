Синяки под глазами, порваны уши. Новый случай истязания ребенка в Омской области

«Я откидываю одеяльце, и вдруг мы видим, что ребенок весь избитый, что у него кровоподтеки, весь красный - я даже не могу передать! Я сразу поняла, что это насильственное, что удары были нанесены, издевательства», — рассказала телеканалу бабушка мальчика.