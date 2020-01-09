Как в Омске политизируют смерть Дмитрия Федорова

Журналист Евгений Долганев решил проверить информацию Ганащука и обратился за комментарием к невесте Дмитрия Федорова Людмиле Троицкой. Она рассказала, что квартиру на ее жениха оформили родители, чтобы избежать юридических формальностей. Жилье приобреталось на кредитные средства. Квартиру в Октябрьском округе пара снимала, потому что на 21-й Амурской шел ремонт. «Я просто в шоке от вас, журналисты. Благо, что такие не все, но большинство даже не пытаются узнать информацию напрямую. Пишут то, что взбредет в голову. Я в шоке, в полном. Я требую публичных извинений и опровержения того бреда, что он пишет!» — заявила Троицкая.