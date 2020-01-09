Как в Омске политизируют смерть Дмитрия Федорова

Posted 9 января 2020, 10:19
Published 9 января 2020, 10:19
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Обезглавленное тело музыканта и торговца оборудованием для «умного дома» Дмитрия Федорова было обнаружено на железнодорожных путях 26 декабря. 25-летний парень попал под электричку Омск — Татарск в районе улицы Кирова, где он снимал со своей невестой квартиру. За неделю до этого Федоров в социальных сетях выступил с заявлением о том, что два сотрудника Росгвардии 16 декабря подбросили ему наркотики.
В УМВД России по Омской области 27 декабря прошел экстренный брифинг, посвященный гибели Дмитрия Федорова. По версии полиции, в телефоне погибшего содержатся неопровержимые доказательства того, что он занимался распространением наркотиков, делая закладки «соли» в различных местах города. Он сам при задержании дал признательные показания, от которых затем отказался после смены защитника.
Разношерстный митинг
Уже после похорон Федорова 4 января в одном из омских «гайд-парков» в районе улицы Лизы Чайкиной прошел митинг. Собравшиеся требовали объективного расследования уголовного дела о сбыте наркотиков и обстоятельств гибели подозреваемого.
На мероприятии кроме невесты Дмитрия Федорова Людмилы Троицкой выступили депутат Омского городского Совета от КПРФ Дмитрий Петренко и его помощник Михаил. Коммунисты одними из первых начали оказывать поддержку Федорову, после того как его отпустили из отделения полиции. В свой телеграм-канал Петренко выкладывал видео с заявлением адвоката Игоря Суслина, сделанное после осмотра обезглавленного тела в морге и выезда на место гибели. Известный омский оппозиционный депутат высказывал предположения, что Дмитрия Федорова убили в другом месте, позже бросив тело под электричку. По его мнению, количество крови на железнодорожных путях не соответствуют характеру травмы.
Депутат горсовета и его помощник указывают на нестыковки в материалах дела. По одной из версий, следователь Екатерина Чайка не выезжала для проведения обыска на квартиру, не подписала протокол обыска, а в качестве понятого оказалась вписана предполагаемая тетя следователя. Широкое распространение получили фотоснимки со свадьбы Чайки, где она запечатлена в компании возможной родственницы. Петренко связал дело Дмитрия Федорова с оттоком населения из Омска. Мол, каждый может стать фигурантом уголовного дела.
На митинге также выступил активист омского штаба Навального Даниил Чебыкин. Ранее Город55 уже рассказывал, как Чебыкин принимал участие в обучении наблюдателей омского обкома КПРФ на довыборах депутатов в сентябре прошлого года. Навальновцам были обещаны направления от политической партии, необходимые для того, чтобы работать наблюдателем на участке. Первый секретарь омского обкома КПРФ Александр Кравец тогда заявил, что еще неизвестно, кого представляет Чебыкин — коммунистов или навальновцев.
Знамена и идеология
Многие участники митинга 4 января пришли с плакатами, выполненными в стилистике медиа оппозиционера Михаила Ходорковского. «Полиция не должна торговать наркотиками», «Коррупционеров вон из полиции», «Подкиньте себе совесть!» — гласили надписи, которые, видимо, должны были сформировать из погибшего образ «омского Ивана Голунова» (корреспондент, которому силовики подбросили наркотики). Несколько плакатов «Требуем независимой проверки по делу Дмитрия Федорова», «Дело Дмитрия Федорова — дело каждого!», «На месте Федорова может оказаться каждый» были выполнены с символикой питерского либерального движения «Весна». На сайте организации сообщается, что ее целью является «смена коррумпированного режима».
Объединить дело Дмитрия Федорова с собственной повесткой попытался либеральный журналист Георгий Бородянский. Представитель «Новой газеты» и группы Нателы Полежаевой связал произошедшее с Федоровым с делом «омского Мимино» Вадима Остапова, которого обвиняют в убийстве из ревности водителя сельской маршрутки. Бородянский в «Новой газете» активно освещает ситуацию с гибелью Федорова. По его мнению, в Омске действует «организованная преступная группа оборотней в погонах».
Слово четвертой власти
Не отстают и другие омские журналисты. Так, Виталий Ганащук в своем «Блоге омских расследований» высказался в поддержку версии омской полиции. Он обратил внимание на отсутствие у силовиков мотива подбрасывать наркотики Дмитрию Федорову. По его сведениям, 25-летний музыкант имел штраф в 50 тыс рублей, который не смогли взыскать из-за отсутствия у должника имущества. Официальных источников дохода погибший не имел. «Отсюда вполне разумная версия — Дмитрий Федоров действительно был наркодилером, а под поезд попал по небрежности на волне переживаний из-за активности полицейских», — заключает Ганащук.
Журналист сообщил, что в 2018 году на имя Дмитрия Федорова была приобретена двухкомнатная квартира примерно за 1.2 млн рублей на улице 21-й Амурской. «Отсюда вполне правдоподобная версия — Федоров действительно был преступником, как принято говорить в соответствующих кругах, успешно банчил наркотиками, за несколько месяцев заработал на квартиру, готовился к свадьбе», — продолжает Виталий Ганащук.
Журналист Евгений Долганев решил проверить информацию Ганащука и обратился за комментарием к невесте Дмитрия Федорова Людмиле Троицкой. Она рассказала, что квартиру на ее жениха оформили родители, чтобы избежать юридических формальностей. Жилье приобреталось на кредитные средства. Квартиру в Октябрьском округе пара снимала, потому что на 21-й Амурской шел ремонт. «Я просто в шоке от вас, журналисты. Благо, что такие не все, но большинство даже не пытаются узнать информацию напрямую. Пишут то, что взбредет в голову. Я в шоке, в полном. Я требую публичных извинений и опровержения того бреда, что он пишет!» — заявила Троицкая.
Цели и задачи
Сейчас родные и близкие Дмитрия Федорова намерены продолжать добиваться оправдания погибшего по делу о распространении наркотиков и объективного расследования обстоятельств его гибели. Многое могла бы прояснить видеозапись инцидента, но электричка, под которую попал Федоров, не была оборудована видеорегистратором.
Какие цели преследуют различные политические и общественные силы, подключаясь к резонансной теме:
Обратим внимание на то, что в стороне от конфликта остаются другие представители парламентской оппозиции. ЛДПР и «Справедливая Россия» остаются в стороне — то ли из-за малоопытности, то ли из-за идеологической несовместимости с происходящим.