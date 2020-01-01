Как проверить полис ОСАГО?

Важно! Следует понимать, что даже такая проверка не может обеспечивать полную гарантию того, что перед автовладельцем, действительно, подлинный документ. Иногда мошенники могут скопировать настоящий полис и воспользоваться им в своих целях. Но это поможет в том, чтобы исключить поддельные бланки. Для исключения дублей нужно узнавать, какой из автомобилей застрахован по конкретному документу.