Как проверить полис ОСАГО?

Posted 1 января 2020,, 19:06
Published 1 января 2020,, 19:06
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Если его не будет, то придется оплачивать все расходы, понесенные в ходе авария, включая нанесенный ущерб, самостоятельно. При наличии же страховки, все расходы покрываются страховой компании (в пределах страховой суммы). После покупки, крайне актуальным вопросом становится проверка полиса осаго. Это объясняется тем, что владелец автомобиля хочет знать, попали ли данные о нем в соответствующий реестр и можно ли спокойно пользоваться машиной.
Сегодня эта проверка выполняется тремя способами:
Обычно данные оказываются в базе страховщиков сразу же после того, как совершена покупка полиса. Однако, в практике имеются случаи, когда данные были внесены в базу через несколько суток. Причиной задержки послужила перегруженность системы.
Если в статусе высвечивается, что полис пребывает у страхователя, то это значит, что после покупки, он все еще находится у представителей компании-страховщика. Подобное нормально, стоит лишь подождать, пока страховым агентом будут внесены изменения в соответствующую базу. Самостоятельно этого страхователь сделать не может. Как правило, длительность данной операции может занимать до двух суток.
«Плохими» статусами являются:
Если же в статусе значит, что полис напечатан производителем, то речь идет о том, что бланке еще не был передан представителю компании.
Важно! Следует понимать, что даже такая проверка не может обеспечивать полную гарантию того, что перед автовладельцем, действительно, подлинный документ. Иногда мошенники могут скопировать настоящий полис и воспользоваться им в своих целях. Но это поможет в том, чтобы исключить поддельные бланки. Для исключения дублей нужно узнавать, какой из автомобилей застрахован по конкретному документу.
В целом, обмана можно избежать, если оформлять страховку в надёжных и крупных компаниях. Например, в «Тинькофф. Страхование», «Росгосстрах», «Ингосстрах» и пр. Данные организации наработали солидную репутацию, а их сотрудники имеют большой опыт работы в данной сфере, что характеризует их с наилучшей стороны.
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