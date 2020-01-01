Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января 2020,, 19:06

Published 1 января 2020,, 19:06

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Как проверить полис ОСАГО?

1 января 2020, 19:06
ОСАГО – это обязательное страхование автогражданской ответственности. Такой полис должен иметься у любого автомобилиста.

Если его не будет, то придется оплачивать все расходы, понесенные в ходе авария, включая нанесенный ущерб, самостоятельно. При наличии же страховки, все расходы покрываются страховой компании (в пределах страховой суммы). После покупки, крайне актуальным вопросом становится проверка полиса осаго. Это объясняется тем, что владелец автомобиля хочет знать, попали ли данные о нем в соответствующий реестр и можно ли спокойно пользоваться машиной.

Сегодня эта проверка выполняется тремя способами:

  1. Проверка статуса банка полиса по присвоенному ему номеру.
  2. Проверка автомобиля, застрахованного номеру бланка.
  3. Проверка номера полиса через государственный номер или VIN-код.

Обычно данные оказываются в базе страховщиков сразу же после того, как совершена покупка полиса. Однако, в практике имеются случаи, когда данные были внесены в базу через несколько суток. Причиной задержки послужила перегруженность системы.

Если в статусе высвечивается, что полис пребывает у страхователя, то это значит, что после покупки, он все еще находится у представителей компании-страховщика. Подобное нормально, стоит лишь подождать, пока страховым агентом будут внесены изменения в соответствующую базу. Самостоятельно этого страхователь сделать не может. Как правило, длительность данной операции может занимать до двух суток.

«Плохими» статусами являются:

  1. Утерян.
  2. Утратил силу.

Если же в статусе значит, что полис напечатан производителем, то речь идет о том, что бланке еще не был передан представителю компании.

Важно! Следует понимать, что даже такая проверка не может обеспечивать полную гарантию того, что перед автовладельцем, действительно, подлинный документ. Иногда мошенники могут скопировать настоящий полис и воспользоваться им в своих целях. Но это поможет в том, чтобы исключить поддельные бланки. Для исключения дублей нужно узнавать, какой из автомобилей застрахован по конкретному документу.

В целом, обмана можно избежать, если оформлять страховку в надёжных и крупных компаниях. Например, в «Тинькофф. Страхование», «Росгосстрах», «Ингосстрах» и пр. Данные организации наработали солидную репутацию, а их сотрудники имеют большой опыт работы в данной сфере, что характеризует их с наилучшей стороны.

На правах рекламы.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15