Первым льготным арендатором омского памятника оказался свердловский бизнесмен

Напомним, летом 2019 года депутаты Омского городского Совета одобрили проект предоставления в аренду памятников истории и культуры по льготной цене — рубль за кв. м. Согласно идее городского депимущества, в аренду по льготной цене может быть сдан памятник в неудовлетворительном состоянии, если он не используется как жилое помещение. Всего в городе подобных объектов 59, 12 из них находятся в аварийном состоянии, однако тогда же стало известно, что готовых к сдаче памятников в городе всего два.