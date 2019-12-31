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Posted 31 декабря 2019,, 12:14

Published 31 декабря 2019,, 12:14

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Первым льготным арендатором омского памятника оказался свердловский бизнесмен

31 декабря 2019, 12:14
Мэрия Омска подвела итоги конкурса на право получить в аренду памятник архитектуры по льготной цене. Первое здание-памятник ушло бизнесмену из Екатеринбурга.

Как сообщает «Омскрегион», речь идет о здании доходного дома в стиле модерн в Газетном переулке, 3. Столетнее здание стало первым в списке объектов, предлагаемых к льготной аренде — по цене 1 рубль за 1 кв. м. В месяц арендатору здание будет обходиться в 880 рублей.

На конкурс за право аренды доходного дома заявилось всего лишь одно юридическое лицо — ООО «Арос». Оно принадлежит свердловскому предпринимателю Анатолию Лушникову, специализирующемуся на торговле алкоголем и деятельности рекламных агентств.

Как утверждает правительственное издание, проект реконструкции здания обойдется арендатору в 1.5 млн рублей. После реконструкции «АРОС» сможет использовать помещения доходного дома в любых целях.

Напомним, летом 2019 года депутаты Омского городского Совета одобрили проект предоставления в аренду памятников истории и культуры по льготной цене — рубль за кв. м. Согласно идее городского депимущества, в аренду по льготной цене может быть сдан памятник в неудовлетворительном состоянии, если он не используется как жилое помещение. Всего в городе подобных объектов 59, 12 из них находятся в аварийном состоянии, однако тогда же стало известно, что готовых к сдаче памятников в городе всего два.

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