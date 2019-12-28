Омские врачи озвучили режим работы больниц в новогодние праздники

Врачи-терапевты и педиатры будут принимать больных в поликлиниках с 09 до 14 часов ежедневно, на дом специалисты будут выезжать с 9 до 15 часов.Стоматологи будут оказывать омичам неотложную помощь в «Городской клинической стоматологической поликлинике № 1» с 15 до 8, также горожан смогут принять в окружных дежурных стоматологических поликлиниках с 9 до 15. Плановую и неотложную помощь акушеры-гинекологи будут оказывать омичам 3 и 6 января с 9 до 14 часов.