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Posted 28 декабря 2019,, 11:28

Published 28 декабря 2019,, 11:28

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омские врачи озвучили режим работы больниц в новогодние праздники

28 декабря 2019, 11:28
Перед Новым годом и во время новогодних выходных омские поликлиники переходят на специальный режим работы, а стационары, травмпункты и «скорая» будут дежурить круглосуточно. Об этом на вчерашней пресс-конференции рассказал главврач станции скорой помощи Максим Стуканов, пишет «ОмскРегион».

Как пояснил специалист, на круглосуточный режим работы омские медучреждения перейдут с 1 по 8 января. Дежурить в эти дни будет максимальной количество бригад скорой помощи — около 100. Однако омичей просят не вызывать в «скорую» только из-за высокой температуры — в таком случае за помощью следует обратиться в дежурную поликлинику.

Все-таки набрать 03, 103 с мобильного или же экстренный номер 112 Стуканов советует из-за инцидентов на улице, ожогов, травм, родов, инфаркта и других экстренных случаев. Он отметил, что позвонив по телефону можно узнать адрес дежурной поликлиники и получить устные рекомендации специалистов.

Врачи-терапевты и педиатры будут принимать больных в поликлиниках с 09 до 14 часов ежедневно, на дом специалисты будут выезжать с 9 до 15 часов.Стоматологи будут оказывать омичам неотложную помощь в «Городской клинической стоматологической поликлинике № 1» с 15 до 8, также горожан смогут принять в окружных дежурных стоматологических поликлиниках с 9 до 15. Плановую и неотложную помощь акушеры-гинекологи будут оказывать омичам 3 и 6 января с 9 до 14 часов.

Круглосуточно во время новогодних выходных будут работать травмпункты

  • В Городской поликлинике № 1 (ул. К. Либкнехта, 3);
  • В Городской больнице № 3 (ул. Энергетиков, 19);
  • В БСМП № 2» (ул.Л.Чайкиной, 7).

Помощь детям до 17 лет смогут оказаться в круглосуточном приемном отделении Городской детской клинической больницы № 3» на ул. Магистральная, 31 корпус 2. Неотложную офтальмологическую помощь взрослым и детям можно будет получить в любое время в Клинической офтальмологической больнице на ул. Лермонтова, 60.

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